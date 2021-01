Infarkt. Skryté příznaky ve vašich očích varují před nebezpečným stavem

Infarkty jsou náhlé a stresující, ale jeho riziko může být signalizováno jemnějšími způsoby. Zdravotní odborníci vysvětlují, jak by oči mohly naznačovat riziko takového stavu. Informuje o tom Express.co.uk.

Infarkty nastávají, když se tepna zásobující vaše srdce krví a kyslíkem ucpe, obvykle nahromaděním tukovýh plaků zvaných cholesterol. Infarkty jsou součástí seznamu kardiovaskulárních onemocnění, což obecně odkazuje na podmínky, které zahrnují zúžené nebo ucpané cévy. Oči by mohly naznačovat, že vám hrozí nepříjemná situace. Na co byste si měli dávat pozor?

Uspořádání krevních cév v zadní části oka, známé také jako vaskulatura sítnice, je úzce spojeno se zdravím vašeho srdce.

To znamená, že problémy, které vidíme v oku, mohou být přímo spojeny se zdravotními problémy se srdcem a cévami ve vašem těle.

Oční lékaři se mohou podívat na stav krevních cév našeho oka a zjistit, zda můžeme mít důkazy o vysokém krevním tlaku nebo dokonce cukrovce i bez použití na měření tlaku.

Někdy pacienti vzhledem k nedostatku fyzických příznaků neví, že mají vysoký krevní tlak, ale to právě zvyšuje riziko srdečních onemocnění a mrtvice.

Vysoké hladiny cholesterolu se mohou odhalit jako tukové, nažloutlé ostrůvky na očích člověka. Takové ostrůvky se nazývají xantelazma.

Mají tendenci se objevovat na horních a dolních víčkách, v blízkosti vnitřního koutku oka, často se vyvíjejí symetricky kolem obou očí.

Bezbolestná xantelazma může časem růst a někdy se může spojit.

Studie publikovaná v časopise Nature Biomedical Engineering ukázala, že algoritmus strojového učení společnosti je schopen úspěšně předpovědět riziko kardiovaskulárních onemocnění pacienta na základě skenování jejich očí.

„Oko zkušeného oftalmologa může zachytit změny vzorců, ale nemůže analyzovat čísla do té míry, do jaké to dělá počítač," řekla doktorka Dimitra Skonda, odborná asistentka oftalmologie a vizuální vědy na Chicagské lékařské univerzitě.

„Takže až budete chtít příště ignorovat vaši dlouho očekávanou návštěvu očního lékaře, bylo by moudré si pamatovat, že byste tam mohli chybět víc, než se na první pohled zdá," dodala.

Mezi nejčastější příznaky srdečního infarktu patří bolest na hrudi, dušnost a ohromující pocit úzkosti. Zatímco bolest na hrudi je častým příznakem infarktu, ne každý tuto silnou bolest zažívá. Bolest může být poměrně mírná a může být snadno zaměněna za poruchy trávení.

Pokud příznaky, jako je bolest na hrudi (angina pectoris), přetrvávají, je třeba vyhledat lékařskou pomoc okamžitě, aby se zabránilo odumření dalšího srdečního svalu a souvisejících vedlejších účinků.

Pokud jsou přítomny příznaky, jako je bolest na hrudi, závratě, potíže s dýcháním anebo snadná únava, obecně se doporučuje absolvovat vyšetření srdce.

Důrazně se doporučuje zdravý životný styl, který zahrnuje dobře vyváženou stravu a dostatek pohybu.