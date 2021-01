Expert na královskou rodinu označil prince Harryho a Meghan za „největší zrádce“ a varoval před katastrofou

Princ Harry a Meghan Markleová jsou pro veřejnost více než známí. Avšak od té doby, co se rozhodli vzdát se svých povinností starších členů královské rodiny, se stali předmětem neustále mediální kontroly prostřednictvím různých odborníků, kteří komentují jejich životní styl.

Princ Harry a Meghan Markleová byli označeni za „největší královské zrádce“. V nejnovější epizodě podcastu s názvem True Royalty uvedl Duncan Larcombe, že touha páru opustit královský život nemá nic společného se soukromím, ale touhou zbohatnout.

„Víme, co to znamená. Důkazy existují. Byla to největší královská zrada v historii rodiny,“ řekl expert na královskou rodinu a poukázal na dohody se společnostmi Netflix a Spotify.

„Když sleduje 50 milionů lidí Harryho povídání o organickém jogurtu nebo o čemkoliv jiném, co propaguje, a dalších 5000 lidí sleduje jeho bratra prince Williama jako nástupce krále, který si plní své královské povinnosti a třeba otevírá nový obchod, tehdy se to stává problémem,“ uvedl.

Larcombe uvedl, že dohody jsou tak lukrativní, že princ Harry, který je až šestý v pořadí na trůn, se může stát „královským miliardářem“. Odborník se však domnívá, že dohody mohou být pro královskou rodinu „katastrofou“.

Expert následně obvinil pár z toho, že využívají svého ročního syna k upoutání pozornosti. Speciální sváteční podcast vydaný na konci prosince ukazoval mimo jiné i jejich syna, který přál posluchačům šťastný nový rok.

Kromě toho se expert dotkl i vztahů s ostatními členy královské rodiny. Místní média totiž uvedla, že Harryho rozhodnutí vzdát se svých povinností způsobila vážné neshody mezi ním a jeho bratrem Williamem, který s ním odmítal mluvit.

Larcombe tvrdí, že nyní se mezi nimi „věci lepší“, avšak připustil, že stále existují jisté problémy, které musí oba bratři překonat.

Sussexovi se zúčastní narozeninové oslavy královny

Zmiňme, že před pár dny psala média o tom, že princ Harry s manželkou Mehgan Markleovou se připojí k zbytku královské rodiny, aby společně oslavili 95. narozeniny královny. Ceremonie proběhne 12. června, dva dny poté, co manželovi královny, princi Philipovi, bude 100 let. Královští pomocníci v rozhovoru pro The Sunday Times uvedli, že nakolik jde současně o oficiální i rodinnou akci, ceremonie se zúčastní také princ Harry s manželkou Meghan Markleovou.

Naposledy se celá rodina sešla v březnu v roce 2019 na bohoslužbě za Britské společenství národů (Commonwealth Day).

Připomeňme, že dne 1. dubna roku 2020 se princ Harry a Meghan zřekli svých královských povinností. Kvůli svému přání pracovat a podnikat ve Spojených státech se museli zříct vládního financování a značky Sussex Royal a také titulu Jeho/Její královská výsost.