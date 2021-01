Šéf IIHF promluvil o vyhlídkách organizace MS v hokeji 2021

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel promluvil pro RIA Novosti o perspektivách organizace světového šampionátu v hokeji v roce 2021 poté, co bylo rozhodnuto, že v Minsku se konat nebude. V pondělí to oznámila IIHF.

Turnaj se měl původně konat v hlavních městech Běloruska a Lotyšska. Status Lotyšska jako spoluorganizátora šampionátu bude přezkoumán Radou IIHF.

„Celkem jsou tři uchazeči o místo konání mistrovství světa. Musíme si promluvit s každou ze stran. Dánové nám již poslali dopis, v prosinci uspořádali mistrovství Evropy v házené žen. Splňují tak nutné podmínky. Kromě toho Dánové pořádali mistrovství světa nedávno, bylo to v roce 2018 v Kodani a Herningu,“ uvedl Fasel.

Odebrání pořadatelství Bělorusku

Dále se vyslovil i k možnosti, že by se mistrovství konalo v Bratislavě. „Pokud jde o Slovensko, tam se mistrovství konalo v roce 2019, organizace byla vynikající. A pak Lotyšsko – to může koneckonců pořádat mistrovství jen samotné. Je tu ale problém: bude se muset postavit dočasná aréna. Teplota může být v květnu vysoká, proto mohou nastat v aréně potíže s kvalitou ledu. Organizace celého mistrovství v Lotyšsku by nebyla tak jednoduchá,“ dodal.

Včera odpoledne Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Mistrovství světa v ledním hokeji 2021 nebude v Bělorusku. Své rozhodnutí odůvodnila obavami o bezpečnost účastníků, které souvisí s politickými nepokoji a koronavirovou situací v zemi. O novém spolupořadateli s Lotyšskem se teprve bude jednat, je však možné odehrání turnaje na jednom místě.

„Rada IIHF se domnívá, že světový šampionát by neměl být jakoukoliv stranou a žádným způsobem využíván k politické propagaci. Uznala proto, že pořádání akce v Minsku by nebylo vhodné za situace, kdy by bylo třeba řešit ještě větší problémy spojené s bezpečností týmů, diváků či funkcionářů,“ uvedl prezident IIHF René Fasel.

Podle Petra Břízy nyní existují tři varianty, kde se může odehrát skupina A, která měla být odehrána právě v Minsku. Jsou to Dánsko, Bratislava a Riga, která nabídla, že uskuteční MS pro všech 16 týmů.

V sobotu zástupci Škody Auta vydali prohlášení, ve kterém zdůraznili, že v automobilce dodržují a prosazují všechna lidská práva. Z tohoto důvodu hodlají odstoupit z pozice generálního sponzora Mistrovství světa v ledním hokeji 2021, pokud se bude konat v Minsku.

Letošní mistrovství světa proběhne od 21. května do 6. června. Češi se ve skupině A postaví Rusku, Švédsku, Švýcarsku, Slovensku, Dánsku, Bělorusku a Velké Británii. Ve skupině B se představí Kanada, Finsko, USA, Německo, Lotyšsko, Norsko, Itálie a Kazachstán.