Snížení rizika rakoviny a delší život? Toto ovoce tomu může pomoci

Grapefruit například pomáhá chránit proti rakovině, kardiovaskulárním onemocněním a dalším onemocněním souvisejícím s věkem.

Očekávanou délku života lze do značné míry připsat zdravé vyvážené stravě. Odborníci tvrdí, že byste měli jíst alespoň pět porcí různých druhů ovoce a zeleniny každý den, zakládat si na jídlech s vysokým obsahem vlákniny, jíst mléčné potraviny nebo alternativy těchto potravin, konzumovat fazole, luštěniny, ryby, vejce, maso a další bílkoviny.

Jak píše Express.co.uk, pokud jde o ovoce, grapefruit je dobrá volba díky jeho velmi silným složkám, které pomáhají předcházet některým druhům rakoviny, kardiovaskulárním onemocněním a má i schopnost zvyšovat dlouhověkost.

Grapefruit je citrusový plod, který je bohatý na silné antioxidanty, odhalila dietoložka Juliette Kellowová a výživová poradkyně Sarah Brewerová.

Konkrétně červený grapefruit má potenciál snížit množství špatného cholesterolu v těle, uvádí expertky.

Odbornice dodaly, že každý by měl jíst denně alespoň malé množství citrusových plodů.

„Citrusové plody, které jsou nejvíce známé tím, že obsahují vitamin C, který podporuje imunitní systém, dělají mnohem víc, než že jen bojují s infekcí,“ řekly ve své knize s názvem Eat Better Live Longer - Understand What Your Body Needs To Stay Healthy (Jíst lépe, žít déle - Zjistěte, co vaše tělo potřebuje, aby bylo zdravé).

„Jsou spojeny se vším, od ochrany proti srdečním onemocněním a rakovině až po zpomalení vývoje šedého zákalu. Grapefruit pomáhá snižovat hladinu cholesterolu. Grapefruity jsou růžové, červené, bílé a žluté. Růžové a červené jsou bohaté na lykopen, silný antioxidant.“

Grapefruit také obsahuje velké množství spermidinu. Ten pomáhá buňkám růst a zrát. Spermidin zpomaluje stárnutí v lidských buňkách imunitního systému tím, že navozuje autofagii - proces, který pomáhá naše buňky regenerovat.

Růžový pigment v některých grapefruitech naznačuje přítomnost lykopenu, antioxidantu, který bojuje proti stárnutí buněk v těle, což je vyvoláno škodlivými volnými radikály.

Lykopen může také pomoci snížit riziko několika druhů rakoviny, včetně rakoviny prostaty, tlustého střeva a plic.

Ve studii zveřejněné v americké Národní lékařské knihovně Národního institutu zdraví byl zkoumán nedostatek lykopenu během stárnutí a kardiovaskulárních onemocněních.

„Rostoucí množství důkazů skutečně naznačuje, že konzumace lykopenu je spojena se sníženým rizikem různých chronických onemocnění, lykopen také vykazuje významnou antioxidační aktivitu v řadě systémů in vitro a in vivo. Předpokládá se, že vyčerpané hladiny lykopenu a dalších karotenoidů u starších jedinců odrážejí změny střevní mikrobioty související s věkem, které regulují biologickou dostupnost karotenoidů a polyfenolů v tlustém střevě,“ uvádí se.

Studie dospěla k závěru, že lykopen je nejsilnější antioxidant a může pomoci zabránit řadě onemocnění souvisejících s věkem.