Izraelský lékař okomentoval případy komplikací po vakcíně Pfizer

Média dříve oznámila, že 13 Izraelcům ochrnul lícní nerv po injekci první dávky vakcíny proti koronaviru od společnosti Pfizer.

„Je to velmi vzácná komplikace. Její příčinu neznáme, není jasné, proč se vyvíjí. Neznáme vůbec příčiny vzniku ochrnutí lícního nervu jako takové, nezávisle na očkování. A není jasné, proč se objevuje po očkování,“ řekl Eidelman.

Podotkl, že u většiny lidí tato komplikace brzy pomíjí, u jiných to trvá déle. „U většiny lidí to pomíjí dost brzy. Není ale vyloučeno, že budou velmi vzácné případy, kdy to v jisté míře zůstane: zlepší se to, ale ne úplné,“ dodal.

„Při takovém onemocnění dáváme nemocným zpravidla kortikosteroidy nebo glukokortikosteroidy. Pomáhá to. Problém spočívá ale v tom, že podobná komplikace po očkování přivádí k tomu, že tyto léky potlačují imunitu, není tedy jasné, jak to ovlivní vývoj protilátek a imunitu u těchto lidí. Zpravidla ale toto léčení bývá efektivní,“ vysvětlil odborník.

Promluvil také o tom, jak je spojeno léčení ochrnutí lícního nervu s úrovní protilátek po vakcinaci

Hromadná vakcinace obyvatelstva proti covidu-19 začala v Izraeli 20. prosince. Od 10. ledna začaly očkované osoby dostávat druhou dávku. V první etapě byli očkováni zdravotníci, studenti lékařských fakult, pracovníci geriatrických ústavů a představitelé moci, kteří mají vlastním příkladem pobídnout občany k vakcinaci. V druhé etapě byli očkováni občané starší 60 let a lidé z rizikových skupin.