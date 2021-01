Mezinárodní olympijský výbor vyloučil zrušení Letních olympijských her v Tokiu

„MOV nemá v úmyslu rušit olympiádu. Neexistují důvody, aby neproběhla,“ uvedl nejstarší člen Mezinárodního olympijského výboru.

Pound zároveň podpořil myšlenku uspořádání olympijských her bez zahraničních fanoušků, když ji označil za „jednu z variant výběru“. Nevyloučil také, že štafeta olympijského ohně, která má začít 25. března ve Fukušime, může být zrušena.

„Pokud bude riziko příliš vysoké, její trasa se vždy může zkrátit, a jestli to bude zapotřebí, tak i úplně zrušit,“ zdůraznil člen MOV.

Člen MOV také vyjádřil názor, že konečné rozhodnutí o pořádání nebo nepořádání Letních olympijských her v Tokiu nemusí být přijato v březnu, jak se plánovalo, ale později. „Možná k tomu dojde později. Březen je konec zimy, což je špatná sezóna z pohledu šíření virů. V dubnu a květnu to bude lepší. Dává nám to naději,“ uvedl Paund.

Podle jeho názoru výsledky výzkumů veřejného mínění v Japonsku, podle kterých uspořádání olympiády podporuje méně než 20 % občanů země, jsou spojeny s nedostatečnou prací úřadů země s obyvatelstvem.

Paund také vysvětlit své dřívější vyjádření, ve kterém vyjádřil pesimistický pohled na uspořádání Letních olympijských her v Tokiu letos v létě: „Když se mě zeptali, jestli je možné garantovat uspořádání olympiády, odpověděl jsem, že to nikdo nemůže garantovat,“ dodal.

Mezinárodní olympijský výbor a organizační výbor Letních olympijských her v Tokiu na konci března loňského roku informovaly o přeložení olympiády na rok 2021 kvůli pandemii koronaviru. Letní olympijské hry v Tokiu mají proběhnout od 23. července do 8. srpna 2021. Paralympijské hry se budou konat od 24. srpna do 5. září.

​Olympijské hry byly odloženy vůbec poprvé za 124 let své existence. Připomeňme však, že se OH nekonaly ve válečných letech 1916, 1940 a 1944. V době studené války je zase v letech 1980 a 1984 ovlivnily bojkoty výprav.