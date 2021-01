Expert uvedl přednost Sputniku V před jinými vakcínami

„Zajímala nás vždy strategie použití různých vektorů adenoviru kvůli hypotéze větší účinnosti (tohoto způsobu). Bylo to ukázáno, protože ve srovnání s vakcínami na stejném základě bylo dosaženo lepších výsledků,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik.

„Je to navíc inovační výsledek,“ dodal expert.

Skladování vakcíny Sputnik V

Ruské ministerstvo zdravotnictví schválilo změny podmínek skladování vakcíny Sputnik V, nyní se dá převážet a skladovat za teploty do +2 do +8 stupňů, sdělil ministr zdravotnictví RF Michail Muraško na selektorové poradě s experty.

„Ruské ministerstvo zdravotnictví schválilo změny v registračním certifikátu vakcíny Sputnik V. Výrobci se podařilo zajistit stabilitu vakcíny za podmínky dopravy a skladování tekuté formy za teploty +2 až +8 stupňů, což bylo potvrzeno expertízou. Tyto teploty jsou standardní pro skladování biologických přípravků na imunitu,“ řekl Muraško.

„Zahájení výroby vakcíny Sputnik V s novými podmínkami skladování v jednom výrobním podniku nám umožní rozšířit plochu vakcinace a zvýšit možnost masové vakcinace obyvatel proti nové koronavirové infekci,“ řekl Muraško.

Upřesnil, že nyní mohou být na trh dodávány vakcíny s podmínkami skladování 2-8 stupňů nad nulou a 18 stupňů pod nulou.

Ruský fond přímých investic (RFPI) a Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji zřídily mezinárodní vědeckou expertní radu pro vakcínu Sputnik V. Tvoří ji přední vědci z oboru virologie, mikrobiologie, genetiky a biotechnologií z Argentiny, Velké Británie, Německa, Indie, Ruska, USA, Francie, Švédska a Chorvatska, kteří zastupují přední vědecké a zdravotnické instituce.

Vakcína Sputnik V byla vyvinuta na základě adenovirových vektorů, do kterých byla vštěpena šípovitá bílkovina (bílkovina „hrotu“) viru SARS-CoV-2. Samotné adenoviry jsou přitom připraveny o schopnost replikace, je to systém dodání antigenu do buněk lidského těla.