Čínské ministerstvo zahraničí vysvětlilo rozhodnutí o sankcích proti členům Trumpovy administrativy

Peking dříve přijal rozhodnutí o zavedení sankcí vůči 28 občanům USA, včetně ministra zahraničí za prezidenta Donalda Trumpa Mikea Pompea a Trumpova obchodního poradce Petera Navarra, za zasahování do vnitřních záležitostí Číny a poškození čínských zájmů. V USA toto rozhodnutí označili za „neproduktivní a cynické“.

„Čínské sankce proti uvedeným občanům USA byly reakcí na jejich nesprávné aktivity, jež poškozují suverenitu Číny a jsou vměšováním se do jejích vnitřních záležitostí. Je to (pozn. zavedení sankcí) nutné a svědčí to o našem odhodlání hájit naše národní zájmy,“ řekla diplomatka.

Zdůraznila, že uvedené osoby kvůli vlastním zájmům poškozovaly vztahy mezi oběma státy a „musí za to zaplatit“.

Čínské ministerstvo zahraničí zveřejnilo pouze část jmen ze seznamu osob, proti kterým byly vyhlášeny sankce, je v něm Matthew Pottinger, Mike Pompeo, Peter Navarro, Robert O'Brien, Alex Azar, John Bolton, Stephen Bannon a Keith Krach.

Hua Chunying na briefingu neupřesnila jména dalších osob zařazených do sankčního seznamu.

Mluvčí dříve Mikea Pompea označila za klauna a jeho prohlášení ohledně genocidy Ujgurů v autonomní provincii Sin-ťiang za lež století.

Pompeo prohlásil, že USA obviňují Čínu z „genocidy“ a zločinů proti lidskosti v souvislosti se situací v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. List The New York Times má za to, že tvrdá definice aktivit čínské vlády ze strany Trumpovy administrativy může způsobit rozšíření seznamu sankcí proti Pekingu již ze strany Bidenova kabinetu.

„Pompeo během několika posledních let vyslovil příliš mnoho lží. <…> Uvedené Pompeovo prohlášení je jenom další nehorázná hloupost. Tento americký politikař smutně proslulý svými lži vyslovil v poslední den (pozn. na svém postu) šílenou lež a vypadá jako klaun, kterému se posmívá celý svět,“ prohlásila mluvčí na briefingu.

USA vyhrožují Číně sankcemi a obviňují ji z utlačování Ujgurů a dalších muslimských komunit, z porušování lidských práv, včetně v Tibetu, a prohlašují, že projekt ochrany Hongkongu má za cíl likvidaci jeho velké autonomie. Čínská vláda popřela všechna obvinění a kritiku a vyzvala k nezasahování do výhradně vnitřních záležitostí země.