Američtí vědci prokázali, že na Marsu došlo k několika dobám ledovým

Na základě analýzy povrchu Marsu a těchto poznatků američtí vědci dospěli k závěru, že za časový úsek nepřesahující 100 milionů let bylo na Marsu několik dob ledových.

Autorem této vědecké studie je Joseph S. Levy, geolog, který působí na Colgateské univerzitě ve státu New York. Studii zveřejnil časopis Proceedings of the National Academies of Sciences, který spadá pod Národí akademii věd Spojených států amerických. Během výzkumu vědci pomáhali jeho studenti, kteří poté uveřejnili několik doplňujících článků.

Vysvětlení je poměrně jednoduché: Během vytvoření a následného ústupu ledovců jsou viditelné charakteristické stopy. Jde především o kameny různých tvarů a velikostí, avšak jejich specifický vzhled svědčí o tom, že byly zmrzlé.

Joseph spolu se svými studenty během dvou let, a to převážně o prázdninách, studoval snímky povrchu Marsu ve vysokém rozlišení.

Díky sondě Mars Reconnaissance Orbiter, která zkoumá Mars více než 15 let, má lidstvo k dispozici snímky povrchu rudé planety s rozlišením 25 centimetrů na pixel. Znamená to, že na fotografiích je možné spatřit libovolný předmět o rozměru velké knihy. Levy tak ve spolupráci se studenty katalogizoval kameny, které byly nedaleko od ledovců na Marsu.

Geolog chtěl jít nejdřív snadnou cestou. Neuronovou síť z fotografií zemského povrchu chtěl aplikovat na snímky z Marsu. Nic z toho však nebylo. Umělá inteligence dělala příliš mnoho chyb, proto jej musel nahradit lidský faktor. Druhý závažný problém téměř způsobil paniku. Kameny na Marsu byly rozházeny zcela náhodně, ačkoliv by to tak být nemělo.

Ledovce z Marsu připomínají pozemské skály – jde o něco, co připomíná beton, kde je kamenná část spojena ledem, jako cement. Na značně prohloubeném povrchu, tam, kde led ustupoval, zůstaly skály a kameny. Čím dál se úlomky nacházejí od současného kraje ledovce, tím jsou menší, protože byly zničeny v důsledku eroze. A na samém okraji ledovce jsou skály větší. Avšak na Marsu jsou z nějakého důvodu smíšené skály všech rozměrů. Ukázalo se však, že jde o klíčovou stopu.



Při analýze velkého množství dat o rozmístění kamenů podél ledovců objevil geolog několik zákonitostí. Stručně řečeno, kameny, které se osvobodily z ledu na Marsu, jsou seskupeny. V souvislosti s tím, že existuje několik skupin kamenů, bylo i několik období formování a tání ledovců. Kolik jich bylo přesně, těžko říct, Joseph předpokládá, že jich bylo šest. Avšak nelze vyloučit, že jich bylo víc.

Až budou dostupné snímky s vyšším rozlišením, bude možné upřesnit údaje, které získali američtí geologové. Přesto zmíněná práce poskytuje bohaté podněty k zamyšlení, a to nejenom pro geology, ale také pro astrofyziky.

Jedna z dominantních teorií praví, že ledovce na Marsu byly vytvořeny v důsledku změn náklonu rotace planety. Pokud za posledních 10 až 100 milionů let došlo k několika dobám ledovým, jak se domnívá Levy, znamenalo by to, že Mars byl v nedávné minulosti velice nestabilní.