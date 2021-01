„Nejdražší v amerických dějinách.“ CGTN spočítala, kolik v USA stály volby 2020

Aby se člověk stal prezidentem Spojených států, potřebuje mnoho věcí: jasné vidění, skvělé komunikační schopnosti, politické nadání, osobní kouzlo a peníze. Velmi mnoho peněz.

Co stály prezidentské volby roku 2020 v USA?

Podle odhadů na své předvolební kampaně vynaložili Joe Biden, Donald Trump a jiní uchazeči 6,6 miliard dolarů. Takže tyto volby byly v amerických dějinách nejdražší. Stály více než HDP Malediv, Fidži, Sierra Leone a Bhútánu.

Trump se začal zamýšlet nad svým druhým funkčním termínem hned poté, co nastoupil první v roce 2017.

Donald Trump, prezident USA: Budeme i nadále dělat Ameriku znovu velkou.

Na tento svůj počin později shromáždil 774 milionů dolarů. Biden ale dokázal získat mnohem více – miliardu dolarů.

Odkudpak takové peníze? Nehledě na ekonomické problémy a přestávky spojené s covidem-19 před volbami 2020 byl na pozadí neobyčejné aktivity amerických voličů zaznamenán růst menších dotací. Příspěvky v částce méně než 200 dolarů činily přes 50 procent prostředků, které na své kampaně získali Biden a Trump. Biden dostal více podobných malých příspěvků než jeho hlavní soupeř – 643 milionů dolarů oproti 475 milionům, které od svých stoupenců dostal Trump.

Různé podniky také finančně přispěly na volební kampaně kandidátů. Jejich štědré příspěvky ukazují politické priority různých sektorů ekonomiky. Mezi největšími sponzory Bidena byla taková odvětví, jako jsou finance, cenné papíry a investování, vzdělání a právnické společnosti. Trumpa podpořili velcí sponzoři z takových odvětví, jako je zdravotnictví, hazardní hry a nemovitost.

Značnou podporu poskytli kampaním obou kandidátů jejich bohatí stoupenci. Jedním z hlavních Bidenových sponzorů se stal bývalý kandidát na prezidenta za demokraty Michael Bloomberg. Poskytl Bidenovi minimálně 56 milionů dolarů. Největšími Trumpovými sponzory byli majitel kasina Sheldon Adelson a jeho manželka Miriam Adelsonová. Poskytli 75 milionů dolarů organizaci Preserve America (Zachráníme Ameriku), která podpořila Trumpovo nové zvolení.

Z hlediska zeměpisného na Bidenovu kampaň dávali peníze nejaktivněji obyvatelé Kalifornie, hlavního města Washingtonu a New Yorku. Trumpovi příspěvky přicházely hlavně z Kalifornie, Texasu a Floridy. I když se Trumpovi podařilo získat více peněz v Nevadě, Arizoně, Georgii, Wisconsinu a Michiganu, ve volbách podpořily tyto státy kandidáta za demokraty.

A teď k tomu, na co byly tyto peníze vynaloženy. Pandemie koronaviru pozměnila schémata výdajů předvolebních štábů. Ve srovnání s volbami 2016 vynaložili kandidáti méně peněz na cesty a akce pro sběr prostředků, ale zato důkladně investovali do reklamy. Více než dvě třetiny vynaložených prostředků připadá na média a sociální sítě. U Bidena to činilo 80 procent všech jeho výdajů, u Trumpa 66 procent.

V rámci své kampaně Bidenův volební štáb vynaložil mnohem více než Trumpův na reklamu v místní kabelové televizi – 82 milionů oproti 12 milionům. Trumpův štáb dal přednost reklamě na internetu, včetně takových platforem, jako je Facebook a Google.

Bidenův volební štáb utratil nejvíce peněz v Georgii, Virginii a hlavním městě Washingtonu. Trump se soustředil na Virginii, New York a také na Washington. Biden vynaložil více prostředků než Trump na agitaci v Georgii, Pensylvánii a Michiganu, tyto investice se mu vyplatily. Všechny tři státy, s nimiž původně počítali republikáni, podpořily kandidáta za Demokratickou stranu.

Těm, kdo se uchází o úřad prezidenta USA, se velké výdaje na předvolební kampaň vyplácejí. Možná, že peníze nehrají ve volbách rozhodující roli, avšak ti, kdo vynakládají na volby nejvíce, mají zpravidla větší šanci na vítězství v zápase o úřad prezidenta. Volby roku 2016 byly výjimkou z tohoto pravidla, tentokrát ale pravidlo platilo.