Privilegované postavení: Kate Middletonová má přímou telefonní linku pro spojení s britskou královnou

Kate a královna jsou podle královského odborníka Duncana Larcomba v úzkém kontaktu od samého začátku pandemie. Tvrdí, že vévodkyně z Cambridge má přímou telefonní linku na královnu, což znamená, že může 94leté panovnici zavolat, aniž by byla přepojována pomocníky a zaměstnanci paláce.

„Kate má vlastní přímou telefonní linku, aby mohla mluvit s královnou. Volá, aby se zeptala na její zdraví a informovala ji o dětech. Vždy na ni spoléhá, aby ji poradila. Mluví se o tom, že to byla právě Kate, kdo naučil královnu používat Zoom, což bylo krásné, protože panovnice mohla vidět své pravnoučata,“ řekl Larcombe.

Kate podle královského experta využívá toto privilegium k tomu, aby požádala královnu o radu, nebo, aby ji informovala o tom, jak se mají její vnuci, děti Kate a prince Williama, princ George, princezna Charlotte a princ Louis.

Kate a královna mají podle jeho slov navíc naprosto „fantastické vztahy“.

„Kate udržuje rovnováhu mezi tím, že se královně na veřejnosti klaní jako hlavě královské rodiny, ale zároveň se k ní chová jako k prababičce svých dětí,“ pokračoval.

Královna navíc umožnila Kate a Williamovi využívat Sandringham House jako svou kancelář během třetího národního lockdownu.

Vévoda a vévodkyně z Cambridge tráví toto období ve svém domě v Anmer Hall, což je kousek od milovaného domu královny v Norfolku.

Tenhle ústupek je ze strany královny velmi významný s přihlédnutím k tomu, co Sandringham House znamená v osobní historii královny. Její otec, král Jiří VI., tam totiž 6. února 1952 zemřel. Královna proto tradičně zůstává v Norfolku až do výročí smrti jejího milovaného otce, aby uctila jeho památku před návratem do Londýna.

Kvůli pandemii letos královna a princ Philip zůstali na zámku Windsor, kde se po většinu roku 2020 izolovali.

Práce sester NHS

Kate Middletonová se nedávno vyslovila k uznání práce sester Národní zdravotní služby Velké Británie (NHS).

V krátkém videu, které bylo natočeno v královské rezidenci Queen's Sandringham v Norfolku, Kate řekla: „Slyšíme znovu a znovu o těch úžasných věcech, které sestry po celé zemi dělají, když vyvíjejí své mimořádné úsilí v boji proti koronaviru.“

„Jsou to ovšem věci, které nikdy nebyly součástí vzdělání. Jde tady o věci, které vycházejí z vašeho srdce. Na těchto projevech odvahy, síly a laskavosti právě teď tolik záleží! Proto vám dlužíme obrovský dík za vše, co jste udělaly a nadále děláte v těchto těžkých časech,“ doplnila Kate Middletonová.