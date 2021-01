Šéfkuchař odhalil tajemství dokonalého pečeného kuřete. Znáte ho také?

Podle něj celé tajemství, jak dokonale upéct kuře, spočívá v použití poměrně velkého množství oleje.

„Polévám kuře každých deset minut asi první půl hodinu, s výjimkou posledních 20-30 minut. To pomáhá kůži, aby byla krásně opečená a křupavá,“ řekl Martin.

Dotyčný také poznamenal, že kuře by mělo asi zhruba polovinu času, kdy se peklo, odpočívat. To mu totiž dodá šťavnatost.

V neposlední řadě šéfkuchař zdůraznil, že kuře nikdy nebývá suché. Obvykle je spíše přetažené ze strachu, že maso zůstane syrové. Vítěz kulinářské soutěže MasterChef ale poznamenal, že kuchař musí mít trochu víry a dodal, že by maso měl kontrolovat řezem.

„Také si kupte kvalitní kuře, rozdíl v chuti je obrovský,“ uzavřel celou věc.

Pět nejčastějších chyb při pečení brambor

Nedávno jsme psali o tom, že známý šéfkuchař Raymond Blanc je jedním z největších expertů, který dokonale ví, jak upéct ty nejchutnější brambory. Jak ale upozorňuje Internetový portál Aazdraví.cz, překvapivě velké množství lidí v tom stále chybuje. My jsme tedy díky němu zjistili, co je třeba udělat pro správnou přípravu brambor.

Podle dotyčného je jednou z nejčastějších chyb, kterých se lidé při pečení brambor dopouštějí, zejména výběr oleje, na kterém se brambory budou péct. „V žádném případě nepoužívejte olivový olej,” upozornil Blanc s tím, že výběr správného tuku hraje zásadní roli při pečení brambor.

Dále je dle něj třeba pamatovat i na to, že pokud koupíte špatné brambory, už s tím v kuchyni moc nenaděláte. V obchodě je proto třeba si vybrat osvědčené odrůdy, v nichž je co možná nejmenší množství škrobu. Další poměrně častou chybou může být i to, jak krájíte brambory.

Za zmínku stojí také to, že ještě před tím, než brambory vložíme do trouby předehřáté na 200 stupňů, měli bychom je podle Blanca povařit a pak nechat na nějakou dobu vychladnout. V neposlední řadě je nezbytné brambory před servírováním dochutit kvalitní solí, pepřem a kořením, jako je například rozmarýn.