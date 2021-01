Odbornice radí, jak do léta zhubnout, aniž bychom na sobě páchali násilí

Výživová poradkyně Jelena Solomatinová v rozhovoru pro noviny Večerní Moskva uvedla jednoduchá pravidla, která nám pomohou zhubnout do léta bez přísných omezení a vyčerpávajícího sportu.

Podle jejích slov není dobré se trápit hladem nebo držet nízkokalorickou dietu, neboť to vede ke stresu a poruchám v jídle: tělo si začíná vytvářet „zásoby pro každý případ“. Proto bychom měli do stravy zahrnout snadno stravitelnou bílkovinu a smažené červené maso nahradit vařeným. Místo vepřového masa lékařka doporučuje kuře, ryby nebo krůtu. Červené maso lze konzumovat nejvýše dvakrát týdně. Je také třeba zařadit do jídelníčku dostatečné množství listové zeleniny a zeleniny obecně.

Je důležité pamatovat na mořské plody a tomel (kaki churmu), které jsou bohaté na jód. Vitamin D, jehož nedostatek způsobuje přírůstek hmotnosti, se nachází ve vejcích, rybách a mléčných výrobcích.

Koření, zejména pepř, zázvor nebo česnek, urychlují metabolismus. Solomatinová proto doporučuje těm, kteří chtějí zhubnout, vyrábět si koktejl z okurky, limetky a zázvoru. Dalším nápojem pro udržení normální váhy je zelený čaj bez cukru. Kromě toho je důležité pít hodně tekutin, neboť voda vyplavuje přebytky z těla. Nejlépe je jíst minimálně pětkrát denně a jako svačinu si dát ovoce a zeleninu místo pečiva. Měli byste také sníst malý kousek masa nebo vejce. Množství sacharidů by podle lékařky mělo být sníženo.

Nejezte na noc ani v noci: poslední jídlo by mělo být tři až čtyři hodiny před spaním. Výživová poradkyně také navrhuje, abychom si zapisovali vše, co jíme - tato disciplína nám umožní mít přehled o svém jídle.

Z jídelníčku je třeba vyloučit sladké sycené nápoje, cukr, pečivo a potraviny s trans tuky. Pokud máte chuť na mastné, můžete sníst plátek slaniny. Solomatinová navrhuje nahradit rostlinný olej na smažení přepuštěným máslem ghí nebo rafinovaným olivovým olejem. Abychom se zbavili chuti na sladké, lékařka navrhuje zahrnout do stravy doplňky s chromem a hořčíkem.

Spánek také ovlivňuje přibírání na váze. Solomatinová doporučuje, abychom v zimě chodili spát dřív. Růstový hormon, který ovlivňuje hubnutí, se uvolňuje o půlnoci během hlubokého spánku. Člověk potřebuje sedm až osm hodin spánku. Nedostatek spánku vystavuje tělo stresu a produkuje kortizol.

„A kortizol zvyšuje chuť k jídlu, na sladké i na mastné,“ vysvětlila lékařka a zdůraznila, že při hubnutí je také třeba se hodně hýbat.