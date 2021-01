Itálie zablokovala TikTok po smrti 10leté dívky

Dívenka z italského Palerma podle všeho doplatila na jeden z nových trendů, který se šíří na platformě sociální sítě TikTok. „Zkouška odvahy“ nebo „blackout challenge“ spočívá v tom, že se člověk začne na kameru škrtit ve snaze si vyvolat mdloby. Okolnosti případu nyní vyšetřuje italská prokuratura.

Dívku tuto středu objevila v koupelně její pětiletá sestra spolu s jejím telefonem. Její telefon je nyní v rukou vyšetřovatelů. Jejich rodiče italskému listu La Repubblica řekli, že o zkoušce odvahy se dozvěděli od své dcery až po tragické události.

„Nevěděli jsme nic,“ řekl otec novinám. „Nevěděli jsme, že hraje tuto hru. Věděli jsme, že chodila na TikTok kvůli tancům a aby se podívala na videa. Ale takové zvěrstvo, to jsme si nedovedli představit,“ dodává.

Podle podmínek užívání platformy uživatelům musí být nejméně 13 let.

Italský Úřad na ochranu dat v pátek oznámil, že zablokuje sociální síť TikTok až do 15. února. Do té doby síť musí splnit podmínky, které předloží regulátor. Italský Úřad na ochranu dat podával proti TikToku žalobu již loni v prosinci, a to kvůli nedostatečné pozornosti věnované ochraně nezletilých.

Mezitím zástupci sítě TikTok, kterou vlastní čínská firma ByteDance, v pátek prohlásili, že se jim nepodařilo identifikovat obsah, který mohl navést dívku k jejímu činu. Dodali ovšem, že s úřady spolupracují.

„Bezpečnost komunity TikTok je naší absolutní prioritou. Z tohoto důvodu nedovolujeme žádný obsah, který povzbuzuje, podněcuje nebo glorifikuje chování, které může být nebezpečné,“ uvedl mluvčí platformy TikTok.

Sociální síť TikTok se do světa rozšířila v roce 2018 a rychle si vydobyla popularitu především mezi mladými lidmi. Zhruba 41 % uživatelů je ve věku 16 až 24 let. V Evropě má přes 100 milionů uživatelů. Umožňuje uživatelům vytvářet krátké videoklipy o délce až 15 sekund a krátká videa v rozsahu 3 až 60 sekund.

Smrt dívky vyvolala v Itálii debaty o přísnější regulaci sociálních sítí. Starosta Palerma Leoluca Orlando však médiím řekl, že taková debata měla začít už dávno, a to zejména v souvislosti s pandemií, kvůli níž tráví denně několik hodin u počítačů miliony školáků.