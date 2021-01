Kreml okomentoval zprávy amerického velvyslanectví o nezákonných akcích v Rusku

Zprávy Velvyslanectví USA v Moskvě o nepovolených akcích, k nimž došlo 23. ledna, jsou zásahem do vnitřních záležitostí Ruska. Prohlásil to oficiální mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, ve vysílání ruské televizní stanice Rusko 1 (Rossija 1).

Americká diplomatická mise uvedla, že monitoruje „zprávy o protestech ve 38 ruských městech“. Na velvyslanectví rovněž dodali, že „podporují právo všech lidí na pokojné protesty a svobodu projevu“. A zaznělo také, že opatření ruských úřadů „jsou zaměřena na potlačení těchto práv“.

„Samozřejmě se jedná o nesprávné publikace. A bezesporu nepřímo představují absolutní zásah do našich vnitřních záležitostí. To znamená, že se nepřímo jedná o přímou podporu porušení zákona Ruské federace, a to podporováním neoprávněných akcí,“ vyslovil se k věci Dmitrij Peskov.

„Vždycky se mi chce doporučit našim protějškům, aby si tuto situaci sami vyzkoušeli,“ dodal mluvčí Kremlu.

Pokud by ruská diplomatická mise ve Spojených státech, podle tiskového mluvčího, jednala tímto způsobem během probíhajících nepokojů v Americe , „pravděpodobně by to ve Washingtonu způsobilo určitý pocit nepohodlí“.

Když Peskov komentoval nepovolené akce v Moskvě a dalších ruských městech, poznamenal, že počet jejich účastníků je nesrovnatelný s počtem těch, kteří podporují tamního lídra Vladimira Putina.

„Mnozí si teď možná řeknou, že se spousta lidí uchýlila k nezákonným činům. Ne, těchto akcí se zúčastnilo jen málo lidí, mnoho lidí hlasuje pro Putina. A mnoho lidí hlasovalo pro pozměňovací návrhy k ústavě. Pokud tyto počty porovnáte, uvidíte, o jak málo lidí se jedná, ačkoli jde také o občany Ruska,“ vysvětlil.

Následně mluvčí Kremlu dodal, že respektuje všechny úhly pohledu, ale že „je kategoricky proti účasti na nezákonných akcích“.

Nepovolené akce v Rusku

Připomeňme, že včera, v sobotu 23. ledna, se v různých městech Ruska konaly nepovolené protestní akce. Příznivci ruského opozičníka a blogera Alexeje Navalného vyzývali ostatní, aby se jich zúčastnili. Policie a generální prokurátor opakovaně varovali před odpovědností organizátorů a účastníků akce. Takové akce jsou totiž považovány za provokace, ohrožení veřejného pořádku a měly být „okamžitě přerušeny“.

Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová varovala, že diplomaté americké ambasády po zveřejnění diplomatické zprávy o protestech v Rusku povolají na Smolenské náměstí. Stejně tak resort zdůraznil, že pokusy o podněcování radikálů negativně ovlivní bilaterální vztahy.

Za zmínku stojí i to, že dříve došlo k nepokojům také ve Washingtonu. Tam policie zadržovala osoby, které nebyly spokojené s výsledky amerických prezidentských voleb. Americká ambasáda však tyto události nekomentovala.

Iniciativa amerického velvyslanectví

Uveďme, že americké velvyslanectví v Rusku znalo místa a časy neoprávněných akcí v ruských městech, k nimž došlo včera 23. ledna. Ambasáda totiž zveřejnila jejich seznam a vyzvala Američany, aby se těmto událostem vyhnuli.

„Podle zpráv v médiích jsou na sobotu 23. ledna naplánovány demonstrace po celém Rusku na podporu jednoho z opozičních aktivistů. Tyto demonstrace budou pravděpodobně nepovolené. Vzhledem k pravděpodobné a významné přítomnosti policie a možnému rozhánění demonstrantů, by se občané USA měli těmto demonstracím a jakýmkoli událostem s nimi souvisejícím vyhnout,“ uvádělo se v prohlášení na webu diplomatické mise.

Velvyslanectví USA v Ruské federaci tak zveřejnilo seznam více než 10 velkých ruských měst, v nichž měly v sobotu proběhnout neoprávněné akce, a připojilo také seznam doporučených bezpečnostních opatření pro své občany.

Dále americká diplomatická mise vyzvala své krajany v Rusku, aby se vyhýbali přeplněným místům, sledovali aktuální informace o konání akcí v místních médiích, sledovali své okolí, informovali své blízké o aktuální situaci, a také, aby u sebe měli doklady totožnosti, včetně amerického pasu s platným ruským vízem.