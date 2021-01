Vědci zjistili podivné rozdíly u různých ras v úmrtnosti na covid-19

Uvádí se, že v rámci průzkumu byla zanalyzována data 1 737 pacientů ve věku nad 16 let s potvrzeným onemocněním covid-19, přičemž všichni byli hospitalizováni v pěti nemocnicích v období od 1. ledna do 13. května 2020. Celkem 538 nemocných (31 %) pocházelo z Asie, 340 (20 %) pacientů bylo tmavé pleti, 707 (40 %) patřilo k bílé rase. Celkem do 30 dnů zemřelo 511 pacientů, což je 290 z celkového počtu.

Pacienti patřící k etnickým menšinám byli mladší. Původní Asijci 1,54 krát častěji a pacienti tmavé pleti až 1,8 krát častěji se dostali na oddělení intenzivní péče a potřebovali invazivní ventilaci plic ve srovnání s bílými pacienty.

Pravděpodobnost úmrtí lidí asijského původu byla 1,49 krát vyšší než u pacientů s bílou pletí, v pacientů s tmavou pletí zase 1,3 krát vyšší. Asijští a afričtí pacienti také častěji potřebovali umělou ventilaci plic a na odděleních intenzivní péče jich bylo o 50-80 % víc než bílých pacientů stejného věku.

Odborník na resuscitaci a anestezii Jise Wan vysvětlil, že průzkum svědčí o neproporcionálním působení koronaviru na představitele různých etnických skupin.

Vědci rovněž zdůraznili, že se průzkumu zúčastnil velký počet pacientů, avšak podrobnější data ohledně etnické příslušnosti se zjistit nepodařilo.

Lékař prozradil nejnebezpečnější mutaci koronaviru

Lékař, terapeut a klinický farmakolog Andrej Kondrachin již dříve sdělil listu Večernaja Moskva, že nejnebezpečnější mutace koronaviru spočívá ve vzniku stability u patogenu vůči imunitní reakci lidí.

„Je to jako u HIV. Virus se může najednou stát nejen nakažlivějším, ale i stabilnějším, vytvoří nové ochranné mechanismy před protilátkami,“ řekl lékař.

Nejreálnější je varianta, že se koronavirus stane natolik nakažlivým, že nakazit se bude možné po jednom kontaktu s nemocným. V tomto případě se stane virus „divokým“, bude se volně šířit v populaci a zbavit se ho nebude prakticky možné, varoval Kondrachin.