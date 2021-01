„90 % Maďarů má zkušenosti s léky vyvinutými v RF.“ Maďarský ministr zahraničí okomentoval smlouvu na dodávky Sputniku V

Maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó zavítal do Moskvy, aby se dohodl na nákupu a dodávkách ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V a projednal smlouvu na dodávku plynu. Proč Maďarsko potřebuje ruskou vakcínu, uvedl v rozhovoru pro portál RBC.ru.

Maďarsko se stalo první zemí v Evropské unii, která schválila použití ruské vakcíny Sputnik V. V rozhovoru proto, mimo jiné, padla zmínka o tom, proč bylo toto rozhodnutí přijato a také, zda si Szijjártó myslí, že budou jeho zemi následovat i další země EU.

Polský ministr vysvětlil, že pandemická situace dostala Maďarsko do velmi vážných potíží, a to jak z hlediska zdravotnictví, tak z hlediska ekonomiky. Za rok, který již od začátku pandemie uplynul, tak bylo zřejmé, že vakcína je jediným účinným a proveditelným způsobem, jak porazit pandemii, míní.

„Čím rychleji budeme moci očkovat obyvatelstvo, tím rychleji se zbavíme omezení, a tím více životů zachráníme. Musím přiznat, že proces centralizovaného nákupu vakcín Evropskou komisí se ukázal jako velmi pomalý, zejména vzhledem k extrémně vysokým očekáváním, která byla od samého začátku podněcována Evropskou komisí,“ poznamenal.

„Je v národním zájmu Maďarska urychlit očkování,“ uvádí Szijjártó a dodává, že v Maďarsku nerozhodují o schválení vakcíny politici, ale národní regulační orgán.

Dodal také, že se ve výsledku ukázalo, že místo milionů kusů léků, které země potřebuje, činí tok vakcín, které se do země dostanou, jen desítky tisíc. Celý proces je dle něj pomalý a země tak nestačí očkovat potřebný počet obyvatelstva.

A právě tento orgán provedl důkladnou analýzu ruské vakcíny, přičemž jeho zástupci i dvakrát prozkoumali místa výroby vakcín v Rusku.

„Konaly se schůzky s ruskými výzkumníky (v oblasti medicíny, pozn red.) a odborníky. Na základě této zkušenosti bylo rozhodnuto o schválení nouzového použití vakcíny Sputnik V. Poté jsme se pustili do dlouhých jednání o nákupu vakcíny s ruskými úřady a Ruským fondem přímých investic,“ pokračoval.

Podle jeho slov se ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško stal pro Maďarsko upřímným a odhodlaným partnerem, díky němuž byla země schopna úspěšně dokončit jednání. „Pro Maďarsko je to skvělá zpráva,“ uvádí.

Pokud jde o termín dodání a velikost dodávek ruské vakcíny, Szijjártó se nechal slyšet, že se země dohodly na dodávkách ve třech etapách.

„Objem dodaných vakcín nám pomůže výrazně urychlit proces očkování, abychom mohli včas odstranit stávající omezení,“ konstatoval.

„Pak přichází čtvrtá fáze očkování, které se zúčastní všichni ostatní, včetně mě,“ dodal.

V rozhovoru rovněž prozradil, že i on sám má v plánu nechat se očkovat . Upozornil však na to, že v Maďarsku platí jasně daná pravidla pro očkování populace. Jako první jsou na řadě pracovníci ve zdravotnictví. Druhá fáze zahrnuje pracovníky a obyvatele domovů s pečovatelskou službou, a poté následuje masové očkování populace, kde jsou ale upřednostňováni starší lidé nad 60 let a ti, kteří trpí chronickými nemocemi.

Poznamenal také, že pokud má být upřímný, tak mu nezáleží na tom, jakou vakcínou bude naočkován. Důležité pro něj je, aby byl přípraven schválen národním regulačním orgánem. „Čínská, ruská, americká (vakcína, pozn. red.) - na tom nezáleží,“ uvedl,

Zdůraznil přitom, že rozhodně nebude mít žádné námitky proti použití Sputniku V.

„Chtěl bych říct jednu věc: asi 90 % Maďarů má již zkušenosti s očkováním léky vyvinutými v Rusku. Jako dítě jsem byl očkován ruským přípravkem a zdá se, že je se mnou vše v pořádku. Respektujeme kvalifikaci a zkušenosti ruských vědců a odborníků, kteří pracovali na vývoji vakcín. Opravdu nerad politizuji téma očkování. Není to otázka politiky, ale věc odborného úsudku,“ míní.

V neposlední řadě se zmínil také o tom, jak se k očkování staví maďarští občané. Portál totiž odkazoval na jeden průzkum, podle kterého je připraveno nechat se naočkovat méně než 30 % lidí. V této souvislosti ministr přiznal, že se v Maďarsku v poslední době objevilo mnoho falešných zpráv, které se šířily za účelem přesvědčit lidi, aby se vůbec neočkovali nebo, aby se neočkovali nějakou konkrétní vakcínou.

„Všem Maďarům, kteří projevili zájem o očkování, jsme poskytli možnost zaregistrovat se na vakcínu. Tuto příležitost již využilo pomocí online přihlašování 1,7 milionu lidí. A tato čísla rychle rostou. Čím více času budeme trávit za současných omezení, tím zřejmější bude, že vakcína je tou nejlepší cestou, jak se dostat ven z této situace, a nejlepším způsobem záchrany životů,“ podotkl.

V závěru ještě dodal, že samozřejmě v každé zemi existují lidé, kteří očkování zcela odmítají. „S těmito názory nesouhlasím, ale ať je to osobní rozhodnutí každého z nás. Já sám se však domnívám, že tím, že jste očkováni, projevujete odpovědnost jak vůči sobě, tak vůči společnosti,“ uzavřel věc.