Kadeřník vysvětlil, jaká je hlavní chyba při mytí vlasů

Populární kadeřník vysvětlil, jaká je zásadní chyba při mytí hlavy. Video zveřejněné na jeho kanálu YouTube upoutalo pozornost novinářů The Sun.

Americký stylista Brad Mondo, jehož stránka na Instagramu má téměř dva miliony sledujících, informoval předplatitele o správném způsobu mytí vlasů. Odborník vysvětlil, že lidé často příliš silně vtírají šampon do pokožky hlavy. Podle něj se tímto způsobem poškozuje vlasová kutikula, což vede k jejich vypadávání.

Mnoho lidí si při mytí cuchá vlasy a snaží se co nejvíce vtírat šampon do pokožky hlavy. Někteří ji dokonce drhnou nehty, ale to nelze dělat,“ vysvětlil Mondo a doporučil, abychom šampon nenanášeli kruhovým pohybem, ale ze strany na stranu. „Pohyb ze strany na stranu je nejšetrnější," dodal odborník.

Kromě toho kadeřník vysvětlil, že bez ohledu na délku vlasů je nutné používat množství šamponu v objemu dvou mincí a nanášet ho pouze na vlasové kořínky. Mondo také upozorňuje, že voda by měla být při mytí vlasů teplá, ne studená ani horká.

Vědec uvedl potraviny, které pomáhají zachovat mladou pleť

Lékař Rupy Aujla, vědec z Edinburské univerzity, dříve odhalil, co je třeba konzumovat, aby se zachovala mladá pleť. Jeho slova cituje bulvár The Sun.

Podle vědce, kterého list označil za jednoho z „předních hlasů Británie“, je v otázkách stravování nutné zřeknout se potravin s vysokým obsahem železa, zejména červeného masa (hovězího a jehněčího), které způsobuje prudké věkové změny.

Aujla má za to, že je třeba konzumovat jídlo bohaté na oxidanty, kolagen, minerály a to, které má protizánětlivé vlastnosti, jež umožní omladit organismus a zajistit jeho správné fungování.

„Konzumace velkého množství ovoce a zeleniny zajistí organismu spoustu rostlinných látek, které vyvažuji zbytečné zánětlivé procesy, snižují riziko poškození buněk a chrání je v procesu stárnutí,“ poznamenal vědec.

Dodal, že dieta s nízkým obsahem bílkovin brání přílišné tvorbě růstového hormonu, který urychluje věkové změny.

„Mám následující principy zdravé výživy: hlavně rostlinná strava, kvalitní tuky (ořechy a semínka), jídla s vysokým obsahem vlákniny, celozrnné a nezpracované potraviny,“ řekl na závěr Aujla.