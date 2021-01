Borrell: V Radě ministrů zahraničí EU nebyly předloženy žádné konkrétní návrhy týkající se sankcí proti Rusku

Ze strany členských států EU nezazněly během zasedání ministrů zahraničí EU, týkajícího se sankcí proti Rusku, žádné konkrétní návrhy. Na tiskové konferenci v Bruselu to sdělil šéf evropské diplomacie Josep Borrell.

„Někteří z účastníků schůzky se však ptali na to, jaká může být ta nejlepší reakce na události v Ruské federaci. Konkrétní návrhy ale nebyly předloženy,“ uvedl Borrell.

Dotyčný dále dodal, že je Rada ministrů zahraničních věcí EU „připravena v případě náležitých okolností reagovat a přijímat příslušná opatření, pokud to bude nutné“.

Borrell přitom dodal, že otázka dalšího postupu EU vůči Rusku „není uzavřena“, a že technické orgány budou pokračovat ve své práci v tomto směru.

Zmiňme, že vztahy mezi Ruskem a západními zeměmi se zhoršily kvůli situaci na Ukrajině a kvůli Krymu, který se po referendu na poloostrově znovu připojil k Rusku. Západ, obviňující Ruskou federaci ze zasahování do vnitřních záležitostí cizího státu, na zemi uvalil sankce. Moskva však na vzniklou situaci reagovala a přijala odvetná opatření, přičemž se uchýlila k nahrazení dovozů. Rusko přitom nejednou prohlásilo, že je kontraproduktivní s ním hovořit v jazyce sankcí. Rusko rovněž opakovaně uvedlo, že není stranou konfliktu na Ukrajině, stejně jako není subjektem minských dohod o urovnání konfliktu.

Postoj ČR

Připomeňme, že na dnešním zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie, měl být rozšířen sankční seznam proti osobám v Rusku, které se podílely do zatčení blogera Alexeje Navalného. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček včera prohlásil, že Česká republika podpoří opatření.

„Na pondělním zasedání Rady ministrů zahraničních věcí EU bude Česká republika podporovat rozšíření sankčního seznamu proti těm osobám v Rusku, které jsou zapojeny do zatčení Navalného. Budeme to brát v úvahu i ve dvoustranných vztazích se zástupci Ruské federace,“ řekl Petříček během svého nedělního vystoupení na ČT.

Ministr ve svém mikroblogu na Twitteru již předtím odsoudil zatčení Navalného a zadržení řady účastníků sobotních demonstrací na jeho podporu v různých ruských městech.

Podle ministra by měla Česká republika do budoucna přehodnotit celkové vztahy s Ruskou federací, a to včetně ekonomických.

Zatčení Navalného a zadržení řady účastníků sobotních demonstrací na jeho podporu odsoudil i první místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Podle vicepremiéra je postup ruské vlády proti Navalnému „obrovskou ostudou Ruské federace“, která ukazuje obavu režimu z nestability a vlastních občanů.

Zatčení Navalného a nelegální protestní akce v Rusku

Navalnyj byl zadržen 17. ledna v Šeremetěvu po svém návratu z Německa, kde byl léčen po incidentu s údajnou otravou. Městský soud v Chimkách umístil Navalného na 30 dní do vazby. Podle Federální vězeňské služby byl Navalnyj, po němž bylo vyhlášeno pátrání, zatčen za opakované porušování zkušební doby během svého podmíněného trestu.

V sobotu se v různých městech Ruska konaly nepovolené protesty. Příznivci Navalného vyzývali lidi k účasti v nich. Ruské ministerstvo vnitra a generální prokuratura opakovaně upozorňovaly na odpovědnost jak organizátorů, tak i řadových účastníků nepovolených akcí. Generální prokuratura současně požadovala zablokování výzev šířených na internetu, které podněcovaly k účasti na těchto akcích, což je samo o sobě zákonem zakázáno. Podle prezidentova tiskového tajemníka Dmitrije Peskova vyzývají k akci „určití provokatéři“, jejichž jednání „je nám naprosto jasné“.

Ruské ministerstvo zahraničních věcí dříve doporučovalo zahraničním politikům komentujícím situaci s Navalným, aby dodržovali mezinárodní právo a řešili problémy svých zemí, a v pondělí ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov poznamenal, že prohlášení západních politiků na toto téma jsou „jako přes kopírák“. Peskov prohlásil, že Kreml nehodlá poslouchat prohlášení ze zahraničí o Navalném.