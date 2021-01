WHO varovala těhotné ženy před vakcínou Moderna

Světová zdravotnická organizace vydala nové směrnice ohledně vakcíny Moderna proti novému koronaviru. Jejich součástí je i varování, že těhotné ženy by neměly podstupovat vakcinaci tímto preparátem, pokud to nebude nezbytně nutné.

Strategická poradní skupina expertů (SAGE) pro imunizaci WHO aktualizovala směrnice ohledně vakcín. Varovala těhotné ženy, aby nepodstupovaly vakcinaci preparátem od společnosti Moderna, pokud to nebude životně důležité z důvodu vystavení nemoci covid-19.

„Nehledě na to, že těhotenství představuje pro ženy nebezpečí vážného průběhu covidu-19, použití této vakcíny pro těhotné ženy není doporučeno,“ napsala SAGE.

Ředitelka WHO pro imunizaci Kate O’Brienová uvedla, že klinické testy vakcíny Moderna pro těhotné ženy by byly potřeba.

Zpráva také podtrhla, že vakcína by měla být do těla pacienta přiváděna ve dvou dávkách s intervalem 28 dní s tím, že tento interval je možné rozšířit do 42 dnů, pokud to bude potřeba.

Zpráva SAGE rovněž zdůraznila nezbytnost, aby vakcína byla poskytována v zařízeních, která jsou vybavena pro případ alergických reakcí.

Írán a Sputnik V

Írán zaregistroval ruskou vakcínu Sputnik V pro použití na svém území, informovali vysoce postavení zástupci země.

„Rád bych vás informoval, že vakcína Sputnik V byla včera zaregistrována v Íránu. Byla schválena našimi hygienickými orgány a doufáme, že ji v blízké budoucnosti budeme schopni koupit a také zahájit společnou výrobu za účasti příslušných institucí v Rusku a Íránu,“ řekl íránský velvyslanec v Rusku na tiskové konferenci po jednání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.

Na registraci ruské vakcíny Sputnik V pracuje rovněž Indie. Indický velvyslanec v Moskvě Venkatesh Varma dříve pro Sputnik řekl, že ruská vakcína proti koronaviru Sputnik V bude v Indii zaregistrována po třetí fázi testování, k čemuž dojde v příštích několika týdnech.

Velvyslanec rovněž uvedl, že Indie může ve svých zařízeních zahájit výrobu vakcíny Sputnik V proti koronaviru.