Kde byli poprvé domestikováni psi? Vědci věří, že to bylo na Sibiři

Nová analýza DNA získaná ze starověkých pozůstatků psů ukázala, že psi byli domestikováni na Sibiři asi před 23 000 lety. Odtud se rozšířili na západ a na východ, spolu se svými novými majiteli tehdy překročili zamrzlý Beringův průliv a dostali se do Ameriky. Tato teorie je popsána autory nového článku publikovaného v časopise PNAS.

Ve skutečnosti se psi stali prvními domestikovanými zvířaty, ale mnoho detailů tohoto procesu zůstává záhadou. Jejich genom je dnes tak matoucí, že pokusy o vysledování původu prvních domácích populací ukazují na Čínu, pak na Evropu a poskytují data před 10 000 až 30 000 lety. Někteří odborníci se dokonce domnívají, že domestikace vlků proběhla více než jednou.

Problém je v tom, že odborníci často nemohou rozlišit pozůstatky pleistocénových psů od vlků, protože v té době se silně nelišili anatomicky, ani geneticky. Proto autoři nové práce zkoumali genetickou evoluci psů souběžně s podobným vývojem starověkých obyvatel Sibiře, Beringie a Severní Ameriky. Vědci zjistili, že první skupiny lovců se psy se objevily v Novém světě asi před 15 tisíci lety a jejich příběh lze vysledovat zpět na Sibiř před 22,8 tisíci lety.

Bylo to období poslední doby ledové, kdy celá uvažovaná oblast zůstala extrémně nepříznivá pro život, studená a suchá. Právě tyto podmínky by mohly přinutit vlčí populace zůstat blízko lidí, aby nalézali kosti a zbytky, a aktivněji s lidmi komunikovat. Postupem času to vedlo k užším vztahům a přeměně divokých predátorů na nová, již domestikovaná zvířata.

Odtud začalo jejich přesídlení jak na západ a na východ, až do Ameriky. „Již dlouho víme, že první lidé na kontinentu již měli vysoce pokročilé technologie pro lov, zpracování kamene a další materiály a byli plně připraveni na nové výzvy," říká David Meltzer, jeden z autorů nového článku.

„Psi, kteří je doprovázeli od té doby, co přišli do zcela nového světa, by mohli být stejně důležitou součástí této kultury jako kamenné nástroje, které s sebou lidé nosili,“ dodal.