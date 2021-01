Bývalý bulharský ministr energetiky: Opět se snažíme zalíbit se USA a nehledíme na vlastní zájmy

Ta vyjádřila zájem o ruské reaktory. O tom informoval bývalý bulharský ministr energetiky Rumen Ovčarov v přímém přenosu Bulharské národní televize. Připomeňme, že minulý týden současná hlava ministerstva Temenužka Petkova prohlásila, že existuje možnost použít na jaderné elektrárně Kozloduj ruské reaktory, které měly původně směřovat na jadernou elektrárnu Belene. Podle názoru části expertů, podobná prohlášení znamenají, že vláda se vzdala realizace jaderné elektrárny Belene a zaměřila se na Kozloduj.

Na podzim minulého roku se energetické projekty Bulharska rovněž staly terčem kritiky ze strany USA: Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že Belene nemůže zajistit pro zemi energetickou bezpečnost a technologie této jaderné elektrárny „odmítají používat na území své země i sami Rusové“. Tato jaderná elektrárna se již opakovaně dostala do hledáčku USA. V roce 2012 byla realizace projektu pozastavena po návštěvě Hillary Clintonové. K otázce stavby elektrárny se parlament vrátil až po několika letech, v roce 2018.

Podle slov bývalého ministra energetiky Ovčarova ukazují poslední události v atomovém průmyslu, že Bulharsko se s největší pravděpodobností setká s prodlužováním stavby všech jaderných elektráren. USA se dostaly do situace, kdy 70 % nových jaderných bloků ve světě realizují ruské a čínské společnosti, myslí si.

„Když USA říkají něco takového (dávají rady ohledně reaktorů – red.) je očividné, že to není nějaká náhlá vlna lásky. (…) Je očividné, že američtí velvyslanci mají za úkol hledat možnosti realizace amerických technologií,“ uvedl Ovčarov.

Kromě toho, Bulharsku hrozí ztráta potenciálních investorů ve sféře energetiky, myslí si bývalý ministr. Připomeneme, že v konkurzu na výběr energetického investora pro Belene byla čínská společnost CNNC, ruský Rosatom, Francouzská Framatome SAS, americká GE Steam Power a Korejská korporace hydro a atomové energetiky.

„Je vám jasné, že investoři, kteří i tak jen stěží přišli do Bulharska, nyní nepřijdou vůbec?“ zmínil.

Předtím, než začít uvažovat o variantě odmítnutí stavby Belene ve prospěch Kozloduj, je nezbytné provést jednoznačnou analýzu toho, jak dlouho to bude trvat a kolik to bude stát Bulharsko, uvedl Ovčarov. Podle slov bývalého ministra on vyjádřil svůj názor i premiérovi země Bojko Borisovi, který se s ním občas radí ohledně energetických projektů.

„Mluvili jsme spolu. Ano, já jsem jednoznačně řekl, že pro takovou variantu je nejdříve nutné vše jasně analyzovat – co jsme stihli udělat, co nám brání to dokončit, kolik na to bude potřeba času a peněz. To se týká i první i druhé varianty. Pokud se ukáže, že jaderná elektrárna Kozloduj je lepší variantou, dobře, ale nikdo podobnou analýzu nedělal,“ uvedl Ovčarov.

Postavit bulharskou jadernou elektrárnu Kozloduj pomocí reaktoru, který byl určen pro Belene, se nepodaří, dodal bývalý ministr: hybridní reaktor, o němž hovořila americká velvyslankyně (jako o spojení ruského reaktoru s americkými technologiemi – red.), neexistuje. Stejně tak neexistují ani modulové reaktory, o nichž se hovoří ve zprávě ministerstva energetiky.

„Bojím se, že my se znovu budeme snažit zalíbit Američanům, aniž bychom brali ohledy na vlastní zájmy. Zachování rovnováhy mezi zájmy velikých mocností musí stát na ochraně národních zájmů. V současné době nevidím, kde chráníme naše národní zájmy,“ uvedl.

Na otázku, zdali situace okolo ruského aktivisty Alexeje Navalného je vnitřní záležitostí Ruska, Ovčarov uvedl, že by tuhle situaci vůbec nechtěl komentovat.

„Netahejte mě do scénářů všemožných vesnických tanců. Já už dávno žiji na tomto světě. Jako vesnické tance u nás označují scénáře, kdy všichni po signálu mají začít křičet: „Bůůůůůůůůůůů.“ Henry Kissinger jednou řekl, že „satanizace Vladimira Putina a Ruska“ není politikou. Je to důkazem neexistence politiky,“ uzavřel.

Belene

Bulharský ekonomický portál Economic.bg předtím napsal, že země fakticky odmítla stavbu jaderné elektrárny Belene a chystá se použít již koupené ruské elementy pro jadernou elektrárnu Kozloduj.