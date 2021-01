Peking avizoval vojenská cvičení v Jihočínském moři. Učinil tak poté, co vstoupila do regionu americká letadlová loď

V pondělí Peking obvinil Washington z „ukazování síly“ poté, co americké námořnictvo vyslalo do Jihočínského moře letadlovou loď Theodore Roosevelt, a to „za účelem posílení námořní bezpečnosti“.

Čínská armáda by měla během tohoto týdne organizovat cvičení v Jihočínském moři. Informaci sdělil Čínský úřad pro námořní bezpečnost. Avšak přesné datum, jakož i rozsah cvičení, zůstává tajemstvím.

Úřady však vydaly zákaz vstupu do částí vod v Tonkinském zálivu východně od Vietnamu. Zákaz platí od 27. do 30. ledna.

Informace přišla poté, co mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ciang v pondělí sdělil novinářům, že USA často posílají „letadla a plavidla do Jihočínského moře, aby ukázaly svou sílu“.

„To nepřispívá míru a stabilitě v regionu,“ dodal mluvčí.

Prohlášení bylo reakcí na to, že americko-pacifické velení (INDOPACOM) minulý týden oznámilo, že úderná skupina amerických letadlových lodí pod vedením USS Theodore Roosvelt vstoupila 23. ledna do Jihočínského moře „za účelem provedení rutinní operace“.

„Letadlová loď USS Theodore Roosvelt je na plánovaném nasazení v sedmé flotile USA, aby zajistila svobodu moří, budovala partnerství podporující námořní bezpečnost a prováděla širokou škálu operací,“ uvedl INDOPACOM.

Situace je výsledkem dlouhodobého napětí v oblasti Jihočínského moře, o kterou mají zájem kromě Pekingu také Filipíny, Brunej, Malajsie, Tchaj-wan a Vietnam.

Nehledě na to, že USA si území nenárokují, jsou aktivními účastníky sporu. Pravidelně posílají do Jihočínského moře svá vojenská plavidla, aby vyplnily misi „svobody plavby“. Situace se nelíbí Pekingu , který vnímá tyto skutky jako „provokaci“ a často provádí válečná cvičení v regionu.