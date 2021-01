Odborníci objevili nové slabé místo TikToku

Odborníci z Check Point Software Technologies se zaměřili na populární TikTok a objevili jistá slabá místa v jeho funkcích na hledání přátel. O co jde?

„Pokud se nepovede jej odstranit, umožnilo by to získat přístup k osobním údajům v uživatelských profilech, a to včetně telefonu, přezdívky, unikátního ID uživatele, profilové fotografie a dalších některých nastavení. Potenciální pachatelé pak mohou použít tyto informace k trestným účelům,“ uvedla společnost v prohlášení.

Na sociální síti byla objevena slabá místa již dvakrát. Poprvé šlo o to, že by mohly cizí osoby získat přístup k osobním informacím či jednat jménem uživatele bez jeho souhlasu.

Smutný příběh z Itálie

V sociální síti uvedli, že stále pokračují v posilování ochrany. „Zlepšujeme naše vnitřní schopnosti, zvyšujeme investice do automatických bezpečnostních systémů a spolupracujeme také s dalšími organizacemi,“ sdělili.

Nutno podotknout, že po jistém incidentu v Itálii se rozhodla země sociální síť zablokovat. Dívenka z italského Palerma podle všeho doplatila na jeden z nových trendů, který se šíří na platformě sociální sítě TikTok. „Zkouška odvahy“ nebo „blackout challenge“ spočívá v tom, že se člověk začne na kameru škrtit ve snaze si vyvolat mdloby. Okolnosti případu nyní vyšetřuje italská prokuratura.

Dívku objevila v koupelně její pětiletá sestra spolu s jejím telefonem. Její telefon je nyní v rukou vyšetřovatelů. Jejich rodiče italskému listu La Repubblica řekli, že o zkoušce odvahy se dozvěděli od své dcery až po tragické události. Italský Úřad na ochranu dat v pátek oznámil, že zablokuje sociální síť TikTok až do 15. února. Do té doby síť musí splnit podmínky, které předloží regulátor. Italský Úřad na ochranu dat podával proti TikToku žalobu již loni v prosinci, a to kvůli nedostatečné pozornosti věnované ochraně nezletilých.

Mezitím zástupci sítě TikTok, kterou vlastní čínská firma ByteDance, v pátek prohlásili, že se jim nepodařilo identifikovat obsah, který mohl navést dívku k jejímu činu. Dodali ovšem, že s úřady spolupracují.

Sociální síť TikTok se do světa rozšířila v roce 2018 a rychle si vydobyla popularitu především mezi mladými lidmi. Zhruba 41 % uživatelů je ve věku 16 až 24 let. V Evropě má přes 100 milionů uživatelů. Umožňuje uživatelům vytvářet krátké videoklipy o délce až 15 sekund a krátká videa v rozsahu 3 až 60 sekund.