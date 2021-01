Putin na fóru v Davosu: Existuje riziko růstu konfliktů ve všech oblastech

Prezident ruského státu uvedl, že existují rizika dalšího nárůstu konfliktů ve všech sférách.

„Tato pandemie vyostřila problémy nerovnováhy, které se dříve již nashromáždily ve světě. Existují všechny důvody si myslet, že existují rizika dalšího nárůstu konfliktů a takové tendence se mohou projevit prakticky ve všech sférách,“ uvedl.

Systém globální bezpečnosti v současné době degraduje. Ve světě roste počet regionálních konfliktů, probíhá oslabení mezinárodních institucí, prohlásil ruský prezident.

„Dochází k oslabení mezinárodních institucí, množí se regionální konflikty, degraduje systém globální bezpečnosti... Konflikty se roztáčí, jak se říká, ‚po spirále‘. Jak je známo, neschopnost a nepřipravenost řešit podobné problémy v jejich podstatě ve 20. století skončila katastrofou druhé světové války,“ uvedl ruský prezident.

Obnova ekonomiky po krizi probíhá těžce, ve společnosti roste sociální napětí, varoval lídr ruského státu.

Podle slov prezidenta, pandemie se stala vážnou výzvou pro celé lidstvo, které dostihly již dávno nashromážděné změny v ekonomice, politice a sociální sféře.

„Samozřejmě, v historii neexistují přímé paralely, někteří experti ale - a já respektuji jejich názor - spojují stávající situaci se 30. lety minulého století. S takovou situací je možné souhlasit, je možné nesouhlasit, ale podle mnohých parametrů - podle velkosti a komplexnímu systémovému charakteru výzev, potenciálních hrozeb - jistá analogie přece jen existuje,“ prohlásil.

Ruský lídr také poukázal na to, k čemu podobný vývoj událostí může vést.

„Situace se může vyvíjet nepředvídatelně a neřízeně. Jestli, samozřejmě, nebude podniknuto nic pro to, aby se to nestalo. Nehledě na to, existuje pravděpodobnost, že nás potká skutečný propad ve světovém rozvoji, který může skončit bojem všech proti všem,“ uvedl.

Nebezpečí rozdílů

Za jednu z výzev pro celý svět Putin označil sociálně-ekonomické problémy. Zdůraznil, že základní výhodu od globálního růstu získaly rozvíjející se země. Výsledkem se ale stal rozdíl v míře materiálního dostatku občanů.

„Příjmy v rozvinutých zemích se dostaly k jednomu procentu obyvatelstva, a ostatním příjmy nerostly,“ uvedl.

„Růst ekonomických problémů a nerovnost rozdělují společnost, vytvářejí sociální, rasovou a nacionální nenávist. Přičemž toto napětí se dere na povrch dokonce i v zemích s, jak by se mohlo zdát, stabilními občanskými a demokratickými institucemi, které mají vyrovnávat a hasit podobné projevy a excesy,“ prohlásil Putin.

Příčinou rozdílů v globálním sociálním rozvoji, podle názoru ruského lídra, se stala dogmatická politika některých zemí v 80. letech. Přitom se nashromážděné sociálně-ekonomické problémy projevují v chaosu globálního rozvoje.

Ve spojení s tím prezident Putin označil za hlavní úkol Ruska překonat chudobu.

„Podle údajů Světové banky, v Číně, například, počet lidí s lidí s nízkými příjmy klesl z 1,1 miliardy lidí v roce 1990 na méně než 300 milionů lidí v posledních letech. To je nesporný úspěch Číny. V Rusku ze 64 milionů lidí v roce 1999 do asi 5 milionů v současné době. A my si myslíme, že to je také pohyb vpřed v naší zemi. V tom nejdůležitějším, mimochodem, směru,“ řekl Vladimir Putin.

Podle slov prezidenta se nyní rozvoj ekonomiky bude v mnohém definovat rozpočtovými stimuly, kde hrají klíčovou roli činnosti vlády a centrálních bank.

O lásce aneb budoucnost vztahů Ruska a Evropy

Kromě toho ve svém vystoupení Putin také vypověděl o tom, co má Rusko společného s Evropou.

Путин на Давосе о любви. "Она должна быть взаимна". А касалось это отношений с Европой. pic.twitter.com/MnZWlkASmH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 27, 2021

​„Víte, u nás jsou věci absolutně fundamentálního charakteru. Je to celková kultura. Velcí političtí činitelé Evropy nedávné minulosti mluvili o nezbytnosti rozvoje vztahů mezi Evropou a Ruskem. Poukazovali na to, že Rusko je částí Evropy - i geograficky, i, a to je nejdůležitější, v kulturním smyslu. Ve své podstatě je to jedna civilizace,“ uvedl Putin, když hovořil o tom, jakou vidí budoucnost ve vztazích mezi Ruskem a Evropou.

Aktualizujeme