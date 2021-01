Minerál v antarktickém ledu pomohl odhalit tajemství ledovců Marsu. O co jde?

Co mají společného Mars a Antarktida? Dnes je to jen málo věcí, které je spojují, ale dříve na Marsu také byly obrovské tloušťky ledu. Právě v nich se mohl vytvořit minerál jarosit. Až dosud neexistovaly žádné důkazy o jeho vzniku v ledovcích.

Jarosit byl poprvé spatřen na Marsu v roce 2004, kdy marsové vozítko Opportunity NASA prozkoumal povrch rudé planety. Právě díky tomuto objevu v té době novinové titulky poprvé začaly být plné informací, že na Marsu kdysi byla voda. To vše kvůli tomu, že pro vznik jarositu, je kromě železa, anionu síranového, draslíku a kyselého prostředí nutná také voda.

Ale přítomnost takové sloučeniny přivedla vědce do slepé uličky, protože vytvoření prostředí pro vznik takové sloučeniny není vůbec snadné. Následně vědci začali vytvářet teorie o tom, jak tento minerál mohl vzniknout na Marsu v takovém množství. Někteří předpokládali, že by mohl zůstat po odpaření malého množství slané vody s nízkým pH (odpovídá kyselému prostředí).

Ale alkalické čedičové horniny v kůře Marsu by neutralizovaly kyselou reakci tohoto prostředí. Další teorie byla, že jarosit vznikl v ledu, který mohl pokrýt planetu před miliardami let. Jak led postupem času rostl, prach se nahromadil uvnitř ledu - a mohl se proměnit v jarosit stlačený ledovými krystaly. Ale až dosud nebyl tento proces nikde jinde ve sluneční soustavě pozorován.

Vědci náhodně objevili krystaly jarositu v antarktickém ledu. Vědci hledali minerály, které by mohly naznačovat chladící cykly v historii Země. K tomu studovali jádro o délce 1 620 metrů, které „zaznamenala“ tisíce let historie Země. V jedné z nejhlubších částí jádra vědci narazili na podivné prachové částice. Ukázalo se, že jsou to minerály jarositu.

Výsledky ukazují, že jarosit mohl na Marsu vzniknout stejným způsobem. Ale na rudé planetě není pouze tenká vrstva tohoto minerálu, ale celá ložiska. To znamená, že Mars kdysi mohl být pokryt masivními ledovci. Aby vědci lépe porozuměli procesům, které předcházely vzniku jarositu, pokračují ve studiu vzorků antarktického ledu.

Práce je publikována v časopise Nature Communications.