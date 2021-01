Vědci odhalili, proč muži podléhají koronaviru častěji než ženy

Odborníci zjistili, že klíčovou roli v otázce predispozice ke komplikacím hrají pohlavní hormony. Hormon estrogen je schopen blokovat receptor ACE2, který pro SARC-CoV-2 slouží jako vstupní brána do těla. Podle studie mužský hormon androgen naopak rozšíření infekce usnadňuje.

Vědci také zdůrazňují, že důležitým faktorem je přítomnost u žen dvou chromozomů X. Ty totiž obsahují klíčové geny, které regulují imunitní odpověď organismu. V některých případech jsou oba chromozomy najednou schopny aktivovat vrozený imunitní systém a detekovat patogeny v ranní fázi infekce.

Muži nad 60 let začínají ztrácet schopnost vytvářet počáteční imunitní reakci na koronavirus. Místo toho se u nich často pozoruje kompenzační přehnaná reakce organismu. To má za následek rozsáhlý zánět a cytokinové bouře, které podněcují závažný průběh covidu-19 a zvyšují riziko úmrtí.

Průběh koronaviru může ovlivnit i etnický původ

Londýnská univerzita královny Marie a fond Barts Health NHS Trust realizovaly průzkum, v němž zjistily, že u pacientů s koronavirem z různých etnických skupin probíhá tato choroba různě. Výsledky průzkumu byly zveřejněny na portálu BMJ Open.

Uvádí se, že v rámci průzkumu byla zanalyzována data 1 737 pacientů ve věku nad 16 let s potvrzeným onemocněním covid-19, přičemž všichni byli hospitalizováni v pěti nemocnicích v období od 1. ledna do 13. května 2020. Celkem 538 nemocných (31 %) pocházelo z Asie, 340 (20 %) pacientů bylo tmavé pleti, 707 (40 %) patřilo k bílé rase. Celkem do 30 dnů zemřelo 511 pacientů, což je 290 z celkového počtu.

Pacienti patřící k etnickým menšinám byli mladší. Původní Asijci se 1,54krát a pacienti tmavé pleti až 1,8krát častěji dostali na oddělení intenzivní péče a potřebovali invazivní ventilaci plic ve srovnání s bělošskými pacienty.

Pravděpodobnost úmrtí lidí asijského původu byla 1,49krát vyšší než u pacientů s bílou pletí, u pacientů s tmavou pletí zase 1,3krát vyšší. Asijští a afričtí pacienti také častěji potřebovali umělou ventilaci plic a na odděleních intenzivní péče jich bylo o 50-80 % více než bělošských pacientů stejného věku.

Odborník na resuscitaci a anestezii Jise Wan vysvětlil, že průzkum svědčí o neproporcionálním působení koronaviru na představitele různých etnických skupin.

Vědci rovněž zdůraznili, že se průzkumu zúčastnil velký počet pacientů, avšak podrobnější data ohledně etnické příslušnosti se zjistit nepodařilo.