Média: HBO Max chce vytvořit animovanou seriál podle Hry o trůny

Podle zdrojů je tato otázka stále v raných fázích vývoje v HBO Max. Podle jejich informací právě probíhají schůzky se scénáristy ohledně možného vytvoření animovaného seriálu.

Dříve vydání Variety s odvoláním na zdroje uvádělo, že HBO začala vyvíjet filmovou adaptaci příběhů George Martina, jejichž události předcházely událostem seriálu Hra o trůny.

HBO plánuje vytvořit projekt založený na sérii fantasy novel Příběhy Dunka a Egga, kde se děj odehrává téměř o sto let dříve než události seriálu Hra o trůny. V říjnu bylo navíc oznámeno o záměru natočení televizního seriálu House of the Dragon (Dům draka). Na rozdíl od filmu Příběhy Dunka a Egga je plánovaná doba jeho premiéry již známa, a to v roce 2022.

Televizní seriál Hra o trůny byl založen na fantasy cyklu George Martina Píseň ledu a ohně. Děj románů a seriálu se odehrává na dvou fiktivních kontinentech, kde řada aristokratických rodin bojuje o nadvládu nad sedmi královstvími Westerosu, zatímco celému lidstvu hrozí zkáza v důsledku invaze mimozemských sil.

Inspirace pro Martina

Na konci prosince autor seriálu Hra o trůny, George R. R. Martin, zveřejnil na svém blogu zprávu, v níž podrobně vysvětlil, proč se mu velmi líbil seriál Netflixu o geniální šachistce, Dámský gambit.

Spisovatel sdělil, že na tento projekt narazil v zimě, kdy si hledal novou zábavu, a velmi rychle se stal jeho fanouškem.

Martin označil show za „velmi hodnověrnou adaptaci velmi dobrého románu…, která byla skvěle sepsána, zahrána a nastudována“.

Podle jeho názoru je seriál předurčen k tomu, aby získával ceny, „pokud tedy ovšem existuje spravedlnost“.

„Velmi se mi líbil, protože tento svět dobře znám. Šachy byly důležitou součástí mého života, a to jak na střední škole, tak i po absolvování vysoké školy na začátku 70. let. Dámský gambit tyto vzpomínky oživil,“ přiznal se spisovatel.

Následně Martin prozradil, že se stejně jako hlavní postava seriálu naučil hrát šachy v raném věku. Na střední škole byl kapitánem školního týmu a na vysoké založil a vedl šachový klub.

Po absolvování univerzity se chtěl spisovatel vážně věnovat šachům, k radosti fanoušků si ale nakonec zvolil literaturu.