Výzkum: Kdo očekává vypuknutí čínsko-americké války v nejbližších pěti letech

Průzkumu se zúčastnili občané 24 světových zemí. Největší obavy ohledně americko-čínské války vyjádřili občané Jihoafrické republiky a Indonésie (77 % dotázaných považuje za pravděpodobné vypuknutí konfliktu) a Nigérie (72 %). Naopak nejméně je konflikt očekáván v Dánsku (29 %), Německu (31 %) a Francii (32 %). Česko ani Slovensko se výzkumu neúčastnily. Například v Polsku konflikt očekává 43 % dotázaných.

Pracovník Centra výzkumů Sdružení národů jihovýchodní Asie Univerzity Guangxi Ge Hongliang si myslí, že Indoevropané mají k takovému názoru dva důvody. Za prvé za čtyři roky prezidentství Trumpa se hlavní „pole činnosti“ mezi Čínou a Spojenými státy posunulo blízko k jihovýchodní Asii a za druhé sám region jihovýchodní Asie je strategickým centrem boje o vliv USA a Číny.

„Zaprvé potřebujeme jasně chápat, že se tento názor zakládá na průzkumu obyčejných lidí. Zadruhé jihovýchodní Asie se nachází docela blízko konfliktních a sporných území v asijsko-tichooceánském regionu (Jihočínské moře, Tchajwanský průliv, Východočínské moře). Za třetí pocit posílení autority Číny v zemích jihovýchodní Číny je výraznější než v jiných regionech. Jak z pohledu zeměpisné polohy, tak z pohledu iniciativy Nové Hedvábné stezky. Čína postupně zvyšovala investice a vliv v jihovýchodní Asii v průběhu mnoha let,“ uvedl Ge Hongliang.

Afrika se nachází daleko od asijsko-tichooceánského regionu, ale proč přes 70 % lidí v Jihoafrické republice a Nigérii si nadále myslí, že v nejbližších pěti letech může mezi Čínou a USA vypuknout válka? Ředitel Institutu africké ekonomiky Institutu afrických studií Čeťiangské univerzity Liu Qinghai situaci zanalyzoval.

„Zaprvé dlouhou dobu byla Jihoafrická republika největší ekonomikou v Africe, Nigérie zase druhou největší ekonomikou. V posledních letech kvůli zhoršení ekonomiky JAR, podle prognózy Mezinárodního měnového fondu tempa ekonomického růstu JAR v roce 2020 mohou činit pouze 0,8 %, zatímco u Nigérie dvě procenta. Ekonomika Nigérie v posledních letech vykazovala lepší výsledky, čímž ekonomika Jihoafrické republiky v březnu 2020 klesla na druhou pozici, takže se Nigérie stala největší ekonomikou v Africe. Proto JAR dlouho polemizovala o svém statusu největší ekonomiky,“ uvedl Liu Qinghai.

Odborník následně uvedl, že si obyvatelé Jihoafrické republiky a Nigérie prožili podobnou situaci, a proto soudí podle vlastní zkušenosti.

„Proto v těchto dvou zemí vzniklo vzájemné nepřátelství. V roce 2019 v Johannesburgu a JAR xenofobie dospěla do skutečných vzpour. Jak se ekonomika JAR zhoršovala, lidé si mysleli, že jejich pracovní místa ukradli migranti a svoji zlobu vrhli na Nigérii. Rozbíjeli a rabovali obchody. Velvyslanectví JAR v Nigérii bylo uzavřeno, mezi oběma zeměmi došlo k diplomatické krizi. Proto cítí, že když k tomu může dojít v jejich vlastní zemi, tak je to možné očekávat i od Spojených států a Číny, které jsou největšími světovými ekonomikami. Tyto závěry respondenti udělali na základě vlastní zkušenosti,“ uvedl odborník.

Peking avizoval vojenská cvičení v Jihočínském moři

V pondělí Peking obvinil Washington z „ukazování síly“ poté, co americké námořnictvo vyslalo do Jihočínského moře letadlovou loď Theodore Roosevelt, a to „za účelem posílení námořní bezpečnosti“.

Čínská armáda by měla během tohoto týdne organizovat cvičení v Jihočínském moři. Informaci sdělil Čínský úřad pro námořní bezpečnost. Avšak přesné datum, jakož i rozsah cvičení, zůstává tajemstvím.

Úřady však vydaly zákaz vstupu do částí vod v Tonkinském zálivu východně od Vietnamu. Zákaz platí od 27. do 30. ledna.

Informace přišla poté, co mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ciang v pondělí sdělil novinářům, že USA často posílají „letadla a plavidla do Jihočínského moře, aby ukázaly svou sílu“.