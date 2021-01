Jak fáze Měsíce ovlivňují délku spánku? Vědci dospěli k zajímavým závěrům

Umělé osvětlení učinilo životy lidí mnohem jednodušší, pohodlnější a bezpečnější. Jeho účinek na zdraví však není zcela prozkoumán a mnoho odborníků se domnívá, že umělé světlo narušuje denní cykly činnosti těla a spánku, ačkoli mnozí s nimi nesouhlasí. Ve skutečnosti lidstvo čelilo poměrně jasným nocím v celé své historii, při každém úplňku.

„Pro lidské oko je měsíční svit tak jasný, že je snadné si představit, jak by při absenci umělých zdrojů mohl ovlivnit noční aktivitu a spánek," píše Horacio de la Iglesia a jeho kolegové, autoři nového článku. K otestování této hypotézy použili fitness trackery ke sledování spánku u více než 500 dobrovolníků žijících v různých podmínkách a oblastech světa.

Asi sto účastníků experimentu bylo vybráno mezi domorodým jihoamerickým národem Toba. Někteří se již přestěhovali do měst, ale jiní stále žijí ve venkovských, zaostalých oblastech, a to i bez přístupu k elektřině. Zbytek dobrovolníků byli studenti z amerického Seattlu, kteří jsou zcela ponořeni do prostředí moderní postindustriální společnosti a kteří mají volný přístup k elektřině a umělému světlu.

Data trackerů skutečně ukázala, že některé vzory se objevují u všech lidí bez ohledu na okolnosti jejich života. Během úplňku dobrovolníci usnuli později a spali méně než zbytek měsíce. V úplňku obyvatelé města usnuli v průměru dvě hodiny a 33 minut po západu slunce a spali sedm hodin a 47 minut, vesničané usnuli po dvou hodinách a 20 minutách a spali osm hodin a 14 minut. Pro srovnání patnáctý den v měsíci v době novoluní měšťané usnuli dvě hodiny a 29 minut po západu slunce, s dobou spánku sedm hodin a 49 minut, vesničané za dvě hodiny a šest minut, spali v průměru osm hodin a 27 minut.

Jak můžete vidět, účinek není příliš významný, ale stále je skutečný a projevuje se nejen u lidí bez širokého přístupu k umělému světlu, ale také u těch, kteří stále spoléhají pouze na přirozené světlo. Obecně platí, že spánek je o něco kratší po celou druhou polovinu měsíce, před úplňkem, kdy se Měsíc stává obzvláště jasným po západu slunce. „Tyto výsledky ukazují, že spánek je synchronizován s lunárními fázemi bez ohledu na etnický a sociokulturní původ, stejně jako na úroveň urbanizace," uzavírají autoři.