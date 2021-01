Archeologové objevili na Krymu vzácné pohřebiště z římské doby

„Objev byl učiněn během archeologických prací na pohřebišti Kil-Dere,“ uvádí se ve zprávě.

Pohřebiště Kil-Dere se nachází na strmých svazích vysokého vrchu v Inkermanském údolí. Při zkoumání čtyř hrobů v jižní části pohřebiště archeologové našli nedotčené kamenné náhrobky. U jednoho hrobu vedle náhrobku, stál kamenný základ s oválnou prohloubeninou, která sloužila pro umístnění obětin.

„Vprůběhu dalších prací archeologové v oloupených hrobech nalezli 63 typů různých náhrobků: antropomorfní stély, náhrobní stély s maskami i základy stél. V současnosti je to jedna z nejvýznamnějších sbírek náhrobků pozdních skytských pohřebišť pocházející z římského období na Krymu. V Nejbližších velkých a nejznámějších pohřebištích bylo nalezeno pouze 15 takových náhrobků,“ poznamenali v tiskové službě.

Egyptští archeologové objevili 50 starověkých rakví

Egyptští archeologové i nadále překvapují dalším objevem, který může objasnit období Nového království, které trvalo od 16. století před naším letopočtem do 11. století před naším letopočtem. Skupina místních vědců odhalila starověký pohřební chrám zasvěcený královně Neit a 50 rakví, které se datují až 3000 let před naším letopočtem.

Podle prohlášení vydaného egyptským ministerstvem cestovního ruchu a starožitností je to poprvé, co vědci objevili rakve v nekropoli Sakkára, která se datuje do tohoto období, a proto jsou považovány za jeden z nejdůležitějších archeologických nálezů k dnešnímu dni.

Rakve objevené v pohřebních šachtách v hloubkách 10 až 12 metrů jsou „antropoidní“ a jsou zdobeny scénami zobrazujícími bohy, kteří byli uctíváni během období Nového království, stejně jako výňatky z Knihy mrtvých, starobylého pohřebního textu, o kterém staří Egypťané věřili, že pomohl zesnulému během jejich cesty do jiného světa.

Vědci také našli čtyři metry dlouhý papyrus věnovaný Anubisovi, bohu smrti ve starověkém Egyptě, pohřební masky, velké množství soch zobrazujících božstva, jako je bůh plodnosti, zemědělství a života Osiris.

Podle ministerstva cestovního ruchu a starožitností objev starých rakví potvrzuje existenci dílen, které vyráběly pohřební boxy pro místní obyvatele.