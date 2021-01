Média zveřejnila zprávu z „Putinova paláce“ v Gelendžiku

„Ty, kteří přicházejí do paláce, vítá přední vchod bez brány – prostě tady není. Žádná kopie carova orla s korunou Zimního paláce. Je celkem jednoduché popsat toto místo – je to jeden velký beton. Ve skutečnosti je vše v nulové fázi výstavby,“ uvádí se ve videu.

Novináře doprovázel představitel technického dozoru, který stavbu paláce sleduje šest let. Korespondentům se podařilo uvidět 16 identických místností: „betonovou místnost za betonovou místností“.

Kromě toho, kde se podle „materiálu vyšetřování“ nacházela místnost vodních dýmek, ve skutečnosti je „převlékárna“ stavitelů: jejich přilby, oblečení a obuv. Potenciální „místnost špíny“ je v počáteční fázi výstavby a „vodní diskotékou“ stavitelé nazývají fontánu, která také nefunguje. Záznam reportáže ukazuje prkna, četné dráty, betonové bloky a nápis: Zásuvky nefungují.

„V okolí je spousta dělníků. Na každém kroku potkáš stavitele. Zatímco jsme prohledávali nemovitost, chlapi vrtali a dělali to, co by měli dělat… Abychom byli upřímní, bylo to dost nudné. Neviděli jsme samotný palác, “ poznamenává autor zprávy.

Upřesňuje se, že podle odhadů stavitelů bude budova uvedena do provozu za pět až šest let. Novináři vyzvali vlastníky, aby se ozvali.

Vladimir Putin dříve řekl, že film o „paláci“ v Gelendžiku nesledoval, protože nemá čas, ale podíval se na úryvky, které mu přinesli jeho asistenti. Poznamenal, že žádný z majetků z „vyšetřování“ nepatří a ani nepatřil jemu ani jeho příbuzným.

Prezidentský tiskový mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že vlastníkem paláce v Gelendžiku je jeden nebo více podnikatelů. Podle něj Kreml jména nezveřejní, protože to není korektní. Administrativa ruského prezidenta rovněž uvedla, že věděla o blížících se pseudodůkazech a informačních útocích.