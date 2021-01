Durov se pochlubil novými možnostmi přesunu dat do Telegramu

Telegram již dříve přidal funkci přenosu chatů z jiných messengerů. Do Telegramu je nyní možné přesouvat chaty z jiných aplikací určených pro odesílání zpráv, například WhatsApp, Line, KakaoTalk. Durov na svém telegramovém kanálu uvedl, že tato funkce umožní uživatelům šetřit místo na disku a vyhodit z hlavy zálohování nebo problémy při výměně zařízení.

Údaje je nyní možné přenést do určeného telegramového chatu. Zprávy se umístí ve spodní části určeného chatu, přičemž datum, kdy byly zprávy odeslány, se zachová. Zkráceně to znamená, že chat z aplikace WhatsApp se v podobě jednoho bloku zařadí na konec telegramového chatu. Podle slov Durova vývojáři již pracují na tom, aby byly zprávy přenesené z jiných aplikací seřazeny v jedné časové ose s chatem v Telegramu. To bude možné v případě, že telegramový chat, do kterého budou importována data, nebude obsahovat více než 100 zpráv.

Durov se také zmínil o tom, že Telegram poskytne programovací rozhraní API ostatním vývojářům, kteří mají zájem vytvořit nástroje pro přesun zpráv do messengeru z jakékoliv jiné aplikace.

„Budeme doufat, že tyto nástroje pomohou přidat více než tři aplikace v první vlně,“ dodal Durov.

Někteří uživatelé operačního systému iOS omylem dostali aktualizaci Telegramu verze 7.4. Právě v této nové verzi se nacházela funkce, která umožňovala importovat historii z jiných populárních messengerů, například z WhatsAppu a Viberu.

Jak uvádí zdroje, tato funkce byla zapnuta na iPhonu náhodou, stažena pak byla před kontrolou nové verze pro Android. V podstatě to znamená, že se tato funkce importu zpráv z konkurenčních aplikací objeví velmi brzy.

Telegram je aplikace určena k odesílání zpráv a mediálních souborů v mnoha formátech. Projekt byl vytvořen Pavlem Durovem, který založil i sociální síť Vkontakte.