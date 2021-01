Evropská komise začernila ceny na vakcíny AstraZeneca v publikovaném kontraktu

Evropská komise v pátek uvedla, že po jednáních s touto farmaceutickou společností se dohodla na dodávkách a obě strany se rozhodly zveřejnit kontrakt. Komise přivítala „snahu společnosti o průzračnost ve strategii EU ve věci vakcinace“.

Nehledě na to ve zveřejněné smlouvě byly začerněny ceny a další tajné obchodní informace. To vedlo k otázkám novinářů na brífinku Evropské komise. Novináři se ptali, zdali zveřejnění kontraktu se začerněnými klíčovými ukazateli opravdu přispívá k „otevřenosti“.

Zástupci Evropské komise zdůraznili, že instituce uzavřela smlouvu s komerční společností, a proto se část informací považuje za obchodní tajemství nepodléhající zveřejnění.

Očekává se, že vakcína společnosti AstraZeneca bude v průběhu pátku schválena pro použití na evropském trhu.

Vakcína společnosti AstraZeneca, kterou EU plánuje nakoupit v množství až 400 milionů dávek, se stane třetí vakcínou schválenou pro použití v EU. Předtím byl schválen preparát společnosti Pfizer/BioNTech a Moderna.

Prymula o Sputniku V

Poradce premiéra Andreje Babiše a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v rozhovoru pro portál Novinky před několika dny uvedl, že by se Česko v otázce vakcín nemělo spoléhat pouze na Evropskou unii. S předsedou vlády Andrejem Babišem chtěl také projednat, jestli by nemělo dojít k nákupu v EU zatím neschválené ruské vakcíny Sputnik V.

„Určitě bychom si nějaké vakcíny obhospodařit měli, protože teď je zpomalen celý ten proces očkování a potřebujeme je co nejrychleji. Pokud se nám nepodaří získat vakcíny, které jsou registrované v Evropě, což je těžké, tak pak je samozřejmě tato cesta,“ uvedl Prymula na otázku o nákupu vakcín přímo od výrobců.

Poradce premiéra nadále zmínil, že kolektivní smlouva Evropské unie se týká pouze sedmi výrobců, kteří ji s EU uzavřeli. „V případě dalších výrobců tady to omezení není. Pokud by to byla vakcína, která je neschválená v Evropské unii, tak je to možné udělat jedině cestou, jako zvolilo Maďarsko,“ uvedl Prymula a dodal, že to znamená pouze použití v konkrétní zemi, vakcína by se nesměla vyvážet dál.

„Pokročilá politická idiocie“

Zuzana Majerová Zahradníková z Trikolóry se dnes na sociální síti věnovala tématu nedostatku vakcín v zemi. Svůj příspěvek pojmenovala Z otázek novinářů. Dotazy žurnalistů uvedla v citaci.

„Prof. Prymula navrhuje vyřešit výpadky vakcín nákupem té ruské Sputnik V. Podle něho se jeví jako bezpečná a odolá mutacím, byť prý nepůsobí tak dlouho. Co o tom soudíte? Mohli bychom tak vyřešit dosavadní problém a nastoupit dřívější cestu k uvolnění?“ zněl dotaz novinářů.

„Podmiňovat nákup vakcín, a zvláště pak za situace, kdy jich je na trhu nedostatek, tím, že nesmějí pocházet z ‚nevhodných‘ zemí, je projevem pokročilé politické idiocie,“ odpověděla politička.

V této souvislosti představitelka Trikolóry zdůraznila, že vakcína nemá ideologii.