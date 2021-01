Milovníci kávy, víte, jakých je 5 běžných chyb při její přípravě?

Káva pomáhá v rozšiřování cév a stimuluje průtok krve. Obsahuje také mnoho antioxidantů, působí jako prevence proti cukrovce, Alzheimerově a Parkinsonově chorobě a říká se, že pomáhá i na bolesti hlavy či astma.

I přesto, že se tento lahodný nápoj těší velké oblibě, ne všichni ví, jak ji připravit – zejména tedy tu filtrovanou.

Jednou z prvních velkých chyb je podle webu skladování kávy v lednici. Existuje totiž mylná představa o tom, že je nejlepší kávu skladovat v chladničce z důvodu zajištění dlouhotrvající dobré chuti. Ve skutečnosti je tomu však naopak. V ledničce totiž káva absorbuje aroma jiných potravin, z toho důvodu by měla být káva skladována v suchu, na tmavém a ne příliš chladném místě.

Druhou chybou je dlouho otevřený balíček s kávou. Pakliže necháte plechovku či sáček s kávou otevřený příliš dlouho, může jednak ztratit svou chuť či dokonce zhořknout.

K dalším chybám například patří předem namletá káva. Pokud dáváte přednost celým zrnům kávy, pak se doporučuje namlít je až těsně před přípravou daného šálku. Web upozorňuje i na to, že káva by se neměla zalévat vroucí vodou, která by mohla velmi uškodit chuti nápoje. Káva tak může chutnat nejen hořce, ale také by vám po ní nemuselo být dobře od žaludku. Nejlepší je, když se kává zalije vodou o 90 až 95 stupních. Pakliže nemáte konvici, která ukazuje teplotu, pak ji můžete nechat dvě až tři minuty vychladnout a až poté kávu zalít.

Poslední chyba, která je na webu uvedena, je špatná kvalita použité vody. Pakliže máte vodu z kohoutku příliš tvrdou, pak se doporučuje používat minerální vodu nebo filtrační konvici. Problém by však nastal i v opačném případě, tedy kdyby byla voda příliš měkká. Tehdy by mohla být káva bez chuti.

Zázračné účinky

Pokud si nedokážete představit svůj život bez kávy, máme pro vás dobré zprávy. Pravidelnou dávkou kofeinu si totiž zlepšujeme své zdraví.

Výzkumníci z Německa a Rakouska zjistili , že kofein má pozitivní účinek na cévní buňky. Díky kávě se tak chráníme před kardiovaskulárními chorobami tím, že zlepšujeme fungování cév a zvyšujeme jejich průtok. Optimální je pití čtyř šálků kávy denně.

Káva nás rovněž pomáhá chránit před mozkovou mrtvicí, infarktem, nemocemi dýchacích cest či cukrovkou. Lidé, kteří pravidelně pijí kávu, mají nižší riziko smrti na tyto civilizační choroby.

Blahodárné účinky kávy si ovšem sami můžeme pokazit. Pití kávy totiž prospívá lidskému organizmu pouze v případě, že v ní nejsou žádné přísady. Lidé, kteří si ji dopřávají se smetanou či cukrem, si zadělávají na zdravotní problémy. Tělo tak dostává zbytečné dávky kalorií a tuku. Místo užitku tak svému organismu spíše škodí a roste riziko zvýšení hladiny cholesterolu či onemocnění cukrovkou.

Ani přehnané pití čisté černé kávy není bezpečné. Pokud budete pít denně více než šest šálků, zvyšujete si riziko onemocnění kardiovaskulárními chorobami až o 22 %.