Hnutí Black Lives Matter bylo nominováno na Nobelovu cenu míru

Poslanec vysvětlil svůj krok tím, že výzvy BLM k systémovým změnám se rozšířily po celém světě. Ve své žádosti o nominaci Eide uvedl, že BLM donutilo země za hranicemi USA, aby bojovaly proti rasismu ve svých společnostech.

„Domnívám se, že jednou z klíčových výzev, kterým čelíme v Americe, ale také v Evropě a v Asii, je určitá eskalace konfliktu založeného na nerovnosti. Black Lives Matter se stalo velmi důležitým globálním hnutím v boji proti rasové nespravedlnosti,“ citují noviny jeho slova. Podle poslancova názoru dosáhli příznivci BLM obrovských úspěchů při zvyšování globálního povědomí o rasové nespravedlnosti.

Odmítl také kritiku, která poukazovala na to, že hnutí stálo za násilím v amerických městech.

„Průzkum ukázal, že většina demonstrací pořádaných Black Lives Matter proběhla klidně,“ dodal.

Hnutí Black Lives Matter

Hnutí BLM se do popředí společenského povědomí dostalo poté, co v květnu minulého roku ve Spojených státech zemřel při pokusu o zatčení černoch George Floyd. Při zadržení mu jeden z příslušníků policie klečel na krku, a to nehledě na jeho výkřiky, že nemůže dýchat.

Když se zpráva o smrti Floyda dostala na veřejnost, v americkém státě Minnesota vypukly rozsáhlé protesty proti policejnímu násilí a rasismu. Ty se záhy rozšířily po celé zemi, a nakonec se dostaly i do Evropy. Policie čelila tvrdé kritice a naopak Floyd, který byl v minulosti několikrát trestně stíhán za drogové delikty, krádeže a loupežná přepadení, je oslavován jako hrdina.

Samy protesty se často zvrtávaly do násilných akcí. Docházelo ke střetům s policií a demonstrující ničili pomníky, které podle nich symbolizují rasismus.