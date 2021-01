Objevil se majitel „Putinova paláce“ poblíž Gelendžiku

Ruský podnikatel Arkadij Rotenberg prohlásil, že je příjemcem komplexu budov blízko Gelendžiku na mysu Idokopas a „palác“ mu patří. Práce na vytvoření aparthotelu tam probíhají již několik let.

„Teď už to nebude tajemství, já jsem příjemcem. Byl to poměrně komplikovaný objekt, bylo tam mnoho věřitelů a podařilo se mi stát se příjemcem. Je to poklad, nádherné místo,“ sdělil Rotenberg telegramovému kanálu Mash.

Podnikatel uvedl, že aktivum získal před několika lety a rozhodl se tam postavit aparthotel. Přiznal, že ví o skandální pověsti tohoto objektu, ale tvrdí, že „tam není nic nezákonného“.

Telegramový kanál Mash již dříve uveřejnil článek, z něhož vyplývá, že „palác“ je v nulové fázi výstavby. Novinářům se podařilo uvidět 16 identických místností: „betonovou místnost za betonovou místností“. Na záběrech jsou prkna, různé dráty, betonové bloky a nápisy: „Zásuvky nefungují“.

Rotenberg řekl, že není spokojen s postupem stavby. Zařízení bude podle něj hotové během dvou let.

Vlastnictví „paláce“ bylo připisováno ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. On sám prohlásil, že samotný film o tomto objektu neviděl, ale bylo mu jasné, o co jde. Zdůraznil, že nic z majetku, který je objektem „vyšetřování“, nepatří ani nepatřilo ani jemu, ani jeho příbuzným.

Prezidentský tiskový mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že nemovitost je ve vlastnictví jednoho nebo více podnikatelů. Podle jeho slov Kreml nebude zveřejňovat jména, protože je to netaktní. V prezidentské kanceláři rovněž uvedli, že věděli o připravovaných pseudodůkazech a informačních útocích.