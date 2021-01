NYP: „Absurdní divadlo“. Newyorčané jsou pobouřeni rozhodnutím Pentagonu očkovat teroristy proti covidu-19

Americké ministerstvo obrany nařídilo očkování vězňů ve věznici Guantanamo proti koronaviru, a to včetně organizátora útoků z 11. září 2001 Khalida Šejka Mohammeda. Newyorští hasiči, kteří likvidovali následky útoku na Světové obchodní centrum, považují rozhodnutí úřadů za urážlivé.

Obzvláště vzhledem ke skutečnosti, že vakcína dosud není k dispozici většině Američanů, uvádí The New York Post.

Vězni v Guantanamu budou příští týden očkováni proti koronaviru. Khalid Šejk Mohammed, jeden z organizátorů útoků z 11. září 2001, bude jedním z těch, kteří podle The New York Post s odvoláním na příkaz Pentagonu budou moci obdržet „zázračnou vakcínu“ dříve než většina Američanů.

Podle rozhodnutí amerického ministerstva obrany vakcínu dostanou také dva obvinění ze spoluúčasti na bombových útocích v nočním klubu na Bali v roce 2002. Následkem tohoto teroristického útoku přišlo o život 202 lidí, uvádějí noviny.

K tomu všemu dochází na pozadí stížností státních orgánů, včetně New Yorku, na nedostatek zásob, což je nutí opustit program hromadného očkování. Dokonce i kancelář samotného Joea Bidena varuje, že přerušení dodávek přípravků bude trvat až do konce roku 2021.

Příkaz k očkování extremistů podepsal Terry Adirim, nový první náměstek ministra obrany pro zdravotnictví. Tento krok okamžitě vyvolal pobouření Newyorčanů, kteří pomohli městu zotavit se z jednoho z nejčernějších dnů v jeho historii.

„To je neuvěřitelné! Taková absurdita, kterou od naší vlády dostáváme - řekl Tom von Essen, který byl komisařem městských hasičů a při útocích 11. září ztratil 343 kolegů. „Oni dají vakcínu těmto darebákům v zálivu Guantanamo dříve než ostatním obyvatelům USA. To je absurdní divadlo! To je, do ..., úplné šílenství!“

„Skutečnost, že komunita z 11. září nemůže dostat vakcínu a teroristé ano, ukazuje, jak zaostalá je naše vláda,“ řekl novinářům The New York Post. „To je ta nejnesmyslnější věc, jakou jsem kdy slyšel. Je to urážka pro lidi, kteří vyběhli do věží a zahynuli, i pro ty, kteří několik měsíců pracovali na ruinách a nyní jsou následkem toho nemocní.“

Tato zpráva ohromila Johna Phila, který měl na starosti odstraňování sutin na místě zničeného Světového obchodního centra. Trpí různými nemocemi způsobenými touto prací, ale dosud nedostal vakcínu proti covidu-19.

Phil stojí v čele fondu na ochranu zájmů záchranářů, kteří se podíleli na útocích z 11. září. Nyní je jim v průměru 58 až 59 let, což je pod věkovou hranicí pro poskytování vakcín v New Yorku.

„Jsem vzteky bez sebe. To je prostě absurdní,“ řekl novinám Brian Sullivan, bývalý speciální bezpečnostní agent Federální letecké zprávy (FAA). „Je mi 75 let. Vakcínu proti covidu jsem nedostal. A oni se ji chystají dát Khalidu Šejkovi Mohammedovi? “

Sullivan označil za „skandální“ to, že ani po téměř 20 letech od útoků nestojí pachatelé před soudem. „Tato zpráva je jako sůl na ránu. Je to facka pro rodiny obětí z 11. září,“ je přesvědčen.

„Letos bude 20. výročí a teroristé jsou stále v Guantanamu. A nyní je očkujeme proti covidu. Je to prostě šílené,“ dodal Sulivan.

„Tito teroristé způsobili škodu, ale vlastenci si na očkování musí počkat. Reagovali jsme během 10 sekund poté, co první letadlo narazilo do budovy. A teď uplynul rok (po vypuknutí covidu-19 - pozn.) a politici nemohou udělat správnou věc s vakcínou proti koronaviru,“ prohlásil O'Connell.

Poručík v záloze newyorského hasičského sboru Michael O'Connell se podílel na pátracích a záchranných operacích v době zničení Dvojčat. Následkem toho se u něj vyvinulo autoimunitní onemocnění sarkoidóza. „To je skutečné kopnutí do k*í. Je to velmi urážlivé. Je to naprosto odporné,“ komentoval rozhodnutí úřadů očkovat zadržované osoby v Guantanamu.

Plány Pentagonu byly navíc odsouzeny v parlamentu. „Je neodpustitelné a neamerické, že prezident Biden upřednostňuje odsouzené teroristy v Guantanamu před zranitelnými starými Američany nebo veterány,“ zdůraznila Elise Stefaniková, členka Sněmovny reprezentantů za stát New York.