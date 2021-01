Marine Le Penová před volbami slibuje zákaz hidžábu a konec islamistické ideologie. Její rating rekordně stoupá

Jak informuje web televize France 24, francouzská politička a prezidentská kandidátka Marine Le Penová během páteční tiskové konference navrhla zákaz „islamistických ideologií“, což je plán, který by v první řadě zahrnoval omezení nošení hidžábu.

Dvaapadesátiletá politička, která vede francouzskou stranu Národní fronta, představila novinářům plán, jak postavit mimo zákon „totalitní a vražedné“ ideologie související s islámským fundamentalismem. Muslimský oděv zakrývající obličej by tak měl být považován za „atribut islámu“, a tedy zakázán.

Politička to řekla poté, co nedávno zveřejněný internetový průzkum agentury Harris Interactive naznačil, že pokud by se konalo poslední kolo francouzských prezidentských voleb, které je v současné době plánováno na duben 2022, Le Penová by získala 48 % hlasů ve srovnání s Macronovými 52 %. To je největší podpora, kterou konzervativní politička dostává ve srovnání s výsledky v minulých letech.

Zmiňme, že se průzkumu zúčastnilo 1 403 lidí starších 18 let, z nichž většinu tvořili registrovaní voliči.

Teroristické útoky ve Francii

Protiimigrační rétorika Le Penové loni strhla novou vlnu pozornosti po smrti učitele francouzštiny Samuela Patyho, kterému osmnáctiletý extremista čečenského původu v říjnu 2020 uřízl hlavu. Důvodem útoku bylo to, že učitel na hodinách, kde se hovořilo o svobodě projevu, ukazoval karikatury muslimského proroka Mohameda. Zmíněné karikatury byly poprvé publikovány v časopise Charlie Hebdo v roce 2012 a vyvolaly hluboké odsouzení v celém islámském světě, který je považuje za rouhačské.

Již dříve, před několika lety, bylo zabito 12 lidí a mnoho dalších jich bylo zraněno při střelbě v sídle redakce Charlie Hebdo v Paříži. Za střelbou stáli teroristé hlásící se k al-Káidě*.

Jen několik dní po vraždě Samuela Patyho, dne 29. října, kdy muslimové slavili narození proroka, zaútočil Tunisan Ibrahim al-Awisawi nožem na lidi v kostele Notre Dame v Nice. Tři lidé byli zabiti a několik dalších jich bylo zraněno. Média uváděla, že útočník uřízl dvěma lidem hlavu a přitom opakoval „Alláhu akbar“.

Ve stejný den se v Avignonu jeden islamista pokusil podříznout policisty, ale byl zastřelen. Kromě toho došlo k několika dalším incidentům na francouzských diplomatických úřadech v různých zemích.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v souvislosti se zvýšenou teroristickou hrozbou informoval o rozhodnutí posílit kontrolu na hranicích schengenského prostoru. Tento krok je tak jistou reakcí na teroristické útoky, k nimž v této zemi došlo.

* teroristická organizace zakázaná v Rusku