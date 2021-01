Italům starším 55 let bylo doporučeno, aby se nenechali očkovat vakcínou od firmy AstraZeneca

Italská agentura pro léčivé přípravky (AIFA) v sobotu 30. ledna povolila používání vakcíny proti covidu-19, vyvinuté britsko-švédskou společností AstraZeneca ve spolupráci s vědci z Oxfordské univerzity. Má to však jeden háček. Informovala o tom zpravodajská televizní stanice RaiNews24.

I když zatím nebylo zveřejněno rozhodnutí italského regulačního orgánu, místní média se dozvěděla, že AIFA doporučila, aby byla vakcína podávána především lidem ve věku 18 až 55 let. Podle deníku Corriere della Sera daná agentura navíc uznala vakcínu AstraZeneca jako „neekvivalentní“ přípravkům proti koronaviru, které se již v Itálii používají a které vyvinuly společnosti Pfizer/BioNTech a Moderna.

Tento postoj italské agentury AIFA je dán skutečností, že AstraZeneca neposkytla dostatek informací o účincích své vakcíny na starší lidi. Je pozoruhodné, že minulou středu šéf AIFA, proslulý virolog Giorgio Palù, zdůraznil, že věková skupina nad 65 let „nebyla ve výzkumu dostatečně zastoupena“, a proto navrhl používat vakcínu AstraZeneca především k očkování občanů v produktivním věku.

Zmiňme, že v pátek Evropská léková agentura (EMA) schválila použití vakcíny AstraZeneca a její vstup na trh EU pro všechny osoby starší 18 let bez omezení. Stálý výbor pro očkování (STIKO) při virologickém Institutu Roberta Kocha v Německu však doporučil její použití pouze pro občany mladší 65 let. I když odborníci AIFA zaujali ještě tvrdší postoj než jejich němečtí kolegové, připustili možnost změnit své rozhodnutí, a to v případě, že dojde k poskytnutí nových údajů o vakcíně od výrobce.

V Itálii tak budou k očkování starších osob nadále používány pouze vakcíny společností Pfizer/BioNTech a Moderna. Podle odborníků by to mohlo výrazně prodloužit načasování kampaně na masové očkování populace, zejména s ohledem na výrazné snížení dodávek přípravku od společnosti Pfizer. V první fázi této kampaně mělo být v zemi naočkováno 4,4 milionu občanů starších 80 let.

Podle italského ministerstva zdravotnictví bylo v zemi od soboty použito již více než 1,81 milionu dávek vakcíny proti covidu-19. Dosud však byly podány obě injekce vakcíny pouze 483 tisícům lidí.