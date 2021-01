V Los Angeles bylo kvůli protestujícím zavřeno středisko očkování

U vchodu na stadion Dodger, kde se konalo očkování proti covidu-19, se sešlo kolem 50 demonstrantů, kteří protestovali proti vakcinaci. Hasiči zavřeli vchod přibližně na hodinu.

Někteří demonstranti měli plakáty odsuzující očkování proti covidu-19 a vyzývali kolemjdoucí, aby se nenechávali očkovat. Akce však byla klidná.

Podle údajů Univerzity Jonese Hopkinse bylo v USA zjištěno přes 26 milionů případů nákazy koronavirem, zemřelo přes 439,4 tisíce lidí. USA i nadále vedou v počtu případů a úmrtnosti na covid-19 mezi ostatními státy.

Regulátor USA povolil použití dvou vakcín proti koronavirové infekci, a to od amerických společností Pfizer a Moderna a německé společnosti BioNTech. Noviny The New York Times uvedly, že úřady se chystaly do konce roku 2020 naočkovat 20 milionů Američanů, ale k začátku roku 2021 bylo naočkováno pouze 2,8 milionu lidí.

Prezident Joe Biden zkritizoval program vakcinace v zemi. Podle jeho slov „je v horším stavu, než se očekávalo“. Biden sdělil, že vláda chce nakoupit ještě 100 milionů dávek od Moderny a totéž množství od Pfizeru.

Koronavirus v ČR

Z aktualizované statistiky ministerstva zdravotnictví vyplývá, že během soboty laboratoře odhalily 4 025 nově nakažených. Je to o téměř polovinu méně než v pátek a o 214 méně než minulou sobotu. V současné době koronavirus prodělává 96 549 osob. Během soboty zemřelo 50 lidí s koronavirem a celkový počet obětí epidemie stoupl na 16 308. V nemocnicích s covidem-19 leží 5391 pacientů, z toho je 951 v těžkém stavu. Nadále ovšem klesá podíl hospitalizovaných osob s laboratorně potvrzenou nákazou. Volná kapacita lůžek ARO a JIP dosahuje 20 %. Volná kapacita standardních lůžek s kyslíkem je na 30 %.

V neděli stoupl index protiepidemického systému PES ze sobotních 68 bodů na 70 bodů. Může za to hlavně mezitýdenní nárůst podílu pacientů s covidem-19. Snížil se ovšem průměr nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny. Nižší je i čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory.