Izraelští vědci odhalili „achillovu patu“ většiny rakovinových buněk

V mnoha případech se rakovinové buňky liší od zdravých souborem chromozomů, tento jev má název aneuploidie a je příznačný pro 90% zhoubných nádorů a 75% onkologických chorob krve. Zdravý člověk jich má 46 v 23 párech, ale když se buňky mění v rakovinové, může se v nich změnit počet struktur s dědičnými informacemi.

Průzkum anomálií karyotypu (soubor všech chromozomů v jádře buňky) rakovinových buněk se koná již několik desetiletí, ale velmi obtížně. Odborníci z univerzity v Tel Avivu si vytyčili za úkol zjistit stupeň aneuploidie v různých případech onkologických chorob.

Za tímto účelem vypěstovali přibližně tisíc různých kultur rakovinových buněk ze vzorků tkání pacientů z celého světa. S pomocí pokrokových metod biologické informatiky byly kultury klasifikovány podle stupně aneuploidie. Pomohlo to nejen lépe pochopit variabilitu anomálií chromozomů v zhoubných nádorech, ale také podrobně prozkoumat rozdíly mezi těmito a zdravými buňkami karyotypu.

Pouze v 21. století získali biologové možnost podniknout podobnou práci s pomocí výkonných počítačů a programového vybavení, protože počet analyzovaných současně příznaků činí tři stovky.

Vysvitlo, že rakovinové buňky mají jednu závažnou zvláštnost, kterou se liší od zdravých. Ano, nekontrolovaně a mnohem častěji se dělí, ale jsou také mnohem citlivější na poruchy v jedné z etap tohoto procesu. Přesněji řečeno, na problémy vznikající během takzvaného kontrolního bodu buněčného cyklu mezi metafází a anafází mitózy (spindle assembly checkpoint, SAC). Normální buňky jsou schopné odstranit do jisté míry chyby objevující se během SAC. Rakovinové zastavují s vysokým stupněm aneuploidie dělení, dokonce když je počet problémů minimální.

Vědci prověřili svoji hypotézu podrobením kultur rakovinových buněk vlivu nejrůznějších přípravků. V řadě případů tyto léky, když se mechanismus jejich působení týkal procesů v kontrolním bodu, úspěšně potlačily dělení zhoubných buněk.

Autoři průzkumu mají velmi optimistickou náladu. Plánují zahájit po pokusech s kulturami buněk pokusy s modelovanými živočichy. Je třeba prověřit, jak se dá zaútočit na tuto achillovu patu rakoviny v tkáních. Zatím je předčasné mluvit o vývoji účinných léků s podobným efektem, ale již dnes testují speciální přípravky, které jsou částečně nebo úplně zaměřeny na poruchy SAC.

Tato obrovská práce by nebyla možná bez široké mezinárodní kooperace. Iniciátory výzkumu byli odborníci z laboratoře Bena-Davida na Saklerově lékařské fakultě univerzity v Tel Avivu. Pomáhali jim američtí vědci z Broadova institutu (Broad Institute of MIT and Harvard) a Vermontské univerzity, němečtí vědci z Technické univerzity Kaiserlautern (TU Kaiserlautern), italští z Evropského onkologického institutu (IRCCS) a také nizozemští výzkumníci z Groningenské univerzity (University of Groningen).

Autorů článku v recenzovaném magazínu Nature je celkem 26. Soudě podle rozsahu vykonané práce nejde o případ, když jsou kvůli reklamě nebo kariéře zapsány „mrtvé duše.“