Bezprecedentní krok: Meghan Markleová vzdala hold princezně Dianě vymazáním svého křestního jména z rodného listu syna

Vévodkyně ze Sussexu Meghan Markleová odstranila své křestní jméno Rachel Meghan z rodného listu svého syna Archieho, čímž vyjádřila hlubokou úctu své zesnulé tchýni princezně Dianě. Informoval o tom bulvární deník The Sun.

V rodném listě svého syna ponechala Meghan Markleová jen svůj titul „Její královská Výsost vévodkyně ze Sussexu“. Královští experti označili tento krok za „pozoruhodný“ a „bezprecedentní“.

Tento krok lze podle deníku The Sun považovat za velmi dojemnou poctu zesnulé princezně Dianě, protože byla to právě ona, kdo vždy a všude používal jen „Její královská výsost princezna z Walesu“.

Archie, jediné dítě Meghan a Harryho, se narodilo 6. května 2019. Jeho narození bylo zaregistrováno 7. května, přičemž Meghan uvedla tehdy na rodném listu obě svá křestní jména, což je Rachel a Meghan.

Pár se však 5. června rozhodl oficiální dokument změnit.

Královská odbornice Colin Campbellová, která se dozvěděla o změnách, řekla: „Je to mimořádné a vyvolává to nejrůznější otázky o tom, co mají Sussexové na mysli”.

Další expertka Ingrid Sewardová uvedla:

„Pro královského potomka je bezprecedentní změnit rodný list, ale odstranění vlastního jména je velmi pozoruhodné. Možná je to další znamení toho, že se zoufale snaží udělat něco zcela odlišného od Cambridgeových.”

Kate, vévodkyně z Cambridge, používá svá křestní jména ve všech třech rodných listech svých dětí.

Rozhodnutí Meghan o použití svého královského titulu v rodném listu dítěte by mohlo být považováno za snahu vyjádřit svou odlišnost od švagrové.

Syn Archie

Meghan a Harry se loni v červenci přestěhovali do Kalifornie, a to jen několik měsíců poté, co odstoupili ze svých povinností členů královské rodiny.

Jejich syn Archie žije s nimi a zdá se, že už si osvojil americký přízvuk. To bylo zjištěno během svátečního vydání jejich podcastu, Archewell Audio, sdílené na platformě Spotify krátce po Vánocích.

Archie, kterému je teprve rok a půl, se v podcastu připojil ke svým rodičům. Byl to jeho debut a posluchači tak mohli vůbec poprvé slyšet jeho hlas.

Chlapec po svých rodičích zopakoval krátký novoroční pozdrav. To sice u některých komentujících vyvolalo pozitivní emoce, jiní však byli pobouřeni. Někteří byli navíc v rozpacích z toho, že dítě údajně vyslovuje slova „Šťastný nový rok“ s jasným americkým přízvukem.

Mnozí byli také pobouřeni tím, že Harry a Meghan, kteří v zájmu ochrany soukromí svého dítěte, zatajili čas jeho narození, neustále podávají žaloby za náhodné pouliční fotografie, a dokonce vydávají vánoční obrázkovou pohlednici tak, aby nikdo neviděl tvář jejich syna, najednou dávají dítěti mikrofon a nutí ho přát všem šťastný nový rok.