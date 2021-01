Porotce soutěže MasterChef Ukrajina Volodymyr Jaroslavskij prozradil, jak si doma připravit dokonalý steak

Podle odborníka je nejdůležitější vybrat to správné maso. Podle jeho slov je řeč o tzv. mramorovaném mase. Samotný steak by pak měl mít tloušťku 2,5 až 3,5 cm.

Za důležité Jaroslavskij považuje také to, abychom maso vyndali z lednice alespoň jednu hodinu před jeho přípravou.

„Ideálně propečené maso záleží na vaší chuti. Ale podle části masa doporučuji Medium nebo Medium rare,“ poznamenal kuchař.

Jaroslavskij se dále zaměřil na propečení steaku a na teplotu uvnitř steaku. Na základě svých vlastních zkušeností uvádí následující hodnoty: Rare 39-41, Medium rare 42-47, Medium 48-53, Medium well 57, Well done 65, Very well done 75.

Dotyčný také lidem doporučil, aby maso osolili a přidali také trochu pepře již při druhém smažení – jinak pustí až moc šťávy.

Porotce kulinářské show MasterChef Ukrajina dále poznamenal, že doma steaky smaží na obyčejné pánvi, a to na dobře rozpáleném oleji. Podle něj stačí maso osmažit dvakrát na každé straně, do zlatohněda.

Proces přípravy je dle něj přitom velmi jednoduchý: předehřejete pánev, přidáte maso, bylinky, česnek a máslo, sůl, pepř a znovu opékáme, až má maso zlatavou kůrku. Kuchař také zdůraznil, že steak musíte hodně osolit a opepřit.

„V restauraci steak servíruji na teplé pánvi na seně, které bylo předem omyto a vysušeno v troubě na 160 stupňů. Pamatujte, že správně připravený steak „neteče“ na talíři!“ uvedl závěrem.