Kilogramy užitku: Lékaři vysvětlují, kolik zeleniny a ovoce je třeba denně sníst, abyste zůstali zdraví

Lékařské organizace v různých zemích dávají v tomto ohledu mírně odlišná doporučení. Obecně vše závisí na pohlaví, věku osoby a na tom, jak je dotyčný aktivní. Například v Americe musí muži od 19 do 30 let, kteří vedou sedavý životní styl, sníst tři porce zeleniny a dvě porce ovoce – tedy stejně jako ženy stejného věku, které denně cvičí.

Světová zdravotnická organizace doporučuje konzumovat každý den nejméně 400 gramů zeleniny a ovoce. Celkový objem by pak měl být rozdělen na pět porcí, které tvoří denní menu produktů různých typů a barev - takže můžete svému tělu poskytnout různé živiny ve stravě. Mohou to být například rajčata, dýně, banán, okurka a lilek.

Kolik je jedna porce?

Jedna porce představuje 80 gramů. To je asi jedno střední rajče nebo sedm cherry rajčátek, kousek okurky o délce asi pět centimetrů, tři lžíce hrášku nebo nasekané mrkve, jedno jablko, jeden banán, jedna broskev, tři meruňky, jeden pomeranč, polovina grapefruitu, dvě švestky, sedm jahod a čtrnáct třešní.

Můžete si jednoduše zapamatovat pravidlo: jedna porce zeleniny či ovoce je asi tolik, kolik se vám vejde do dlaně.

Konzumace pěti porcí ovoce a zeleniny denně snižuje riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, mrtvici, infarkt nebo rakovinu. Pokud si hlídáte nízký příjem sacharidů, volte bobulovité ovoce, jako jsou jahody, borůvky, ostružiny, maliny a brusinky, ale i meloun či jablka.

V jakém stavu tyto suroviny konzumovat?

Základem by měla být čerstvá zelenina. Dejte si ji ke snídani, svačině, obědu i k večeři. Můžete kombinovat zeleninu čerstvou, tepelně upravenou, kvašenou i sterilovanou. Sušené ovoce se také počítá. Pro ně je jedna porce pouhých 30 gramů – to je asi jedna polévková lžíce sušených meruněk nebo rozinek.

Kdy je dobré jíst různé ovoce a zeleninu?

Průměrný člověk na planetě jí ovoce po jídle. Jak však v New York Times prokázal antropolog a odborník na výživu Alan Walker, je to třeba udělat na prázdný žaludek! Všechno je o vlastnostech trávení: ovoce není tráveno v žaludku, ale je tam jen 15-20 minut. K odbourávání a vstřebávání všech vitamínů a antioxidantů dochází striktně ve střevech. Pokud jablka, švestky, broskve a další spadnou do již plného žaludku, pak pod vlivem chemických reakcí začnou kvasit a ztrácejí to nejcennější a způsobují nepohodlí (například nadýmání).

Další možností je jíst ovoce mezi jídly. Vláknina vám dává pocit sytosti, udržuje vaši chuť k jídlu pod kontrolou, udržuje váš metabolismus aktivní a potlačuje nutkání jíst něco výživnějšího a méně zdravého.

Nadměrná konzumace ovoce a zeleniny neprospívá

Evropští vědci dospěli k závěru, že lidské tělo nemá užitek z nadměrného příjmu zeleniny a ovoce. Podle vědců totiž všechny užitečné látky, které jsou součástí ovoce, bylin a zeleniny, ztrácejí svůj prospěch, pokud se dostanou do těla v příliš velkém množství.