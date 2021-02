„Navalnyj je ruský nacionalista“. Český prezident okomentoval situaci kolem opozičního blogera

„Myslím si, že je to ruský nacionalista, nic proti tomu, ale neměl by předstírat, že patří k těm politikům, kteří jsou proti Putinovu režimu. On je totiž jenom proti Putinovi, a to je zatraceně velký rozdíl. Možná proto, že by chtěl být na jeho místě sám,“ uvedl český prezident na adresu ruského opozičního aktivisty Alexeje Navalného.

Zeman dodal, že si přečetl informace, že Navalnyj podpořil ruskou anexi Krymu, účastnil se řady nacionalistických pochodů a podporoval stalinské deportace, například Čečenců, a proto zpochybnil, že dotyčný je bojovníkem za demokracii.

V rozhovoru byly dále zmíněny reakce českého ministra zahraničí na nelegální protesty v Rusku, které proběhly v neděle 31. ledna. Podle něj Rusko potlačováním opozice a svobody slova porušuje své závazky o dodržování lidských práv a Česko dle ministra Petříčka v Evropské unii bude podporovat uplatnění sankcí vůči konkrétním osobám.

Násilným potlačováním opozice a svobody slova #Rusko 🇷🇺 porušuje své mezinárodní závazky o dodržování lidských práv. Téma znovu otevřeme na půdě #EU 🇪🇺. ČR bude podporovat uplatnění unijních sankcí vůči konkrétním osobám. — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 31, 2021

Zeman na to odpověděl, že by se Petříček měl seznámit s informacemi, o nichž prezident mluvil, aby byl kvalifikovaným ministrem.

Již dřív v rozhovoru pro iDNES prezident prohlásil, že je zbytečné z ruského opozičníka Navalného dělat mučedníka.

Připomeňme, že v Moskvě a dalších ruských městech 23. a 31. ledna proběhly nepovolené akce na podporu zatčeného blogera, které byly doprovázeny střety s policií, zatýkáním a zahájením trestních řízení.

Zadržení Navalného

Ruský opozičník a bloger Alexej Navalnyj se 17. ledna vrátil z Německa zpět do Ruska. Po svém návratu byl okamžitě zadržen na letišti, uvádí Federální vězeňská služba Ruské federace.

Letadlo s Navalným mělo původně přistát na letišti Vnukovo v Moskvě, a to před půl šestou odpoledne SEČ. Nicméně kolem šesté hodiny letadlo změnilo cíl a přistálo na letišti Šeremetěvo.

Navalnyj byl totiž odsouzen k podmíněnému trestu a je od 29. prosince 2020 na seznamu hledaných osob za opakované porušení zkušební doby. Podle závěru soudkyně Chimského městského soudu z výjezdního zasedání ze dne 18. ledna bude Navalnyj ve vazbě po dobu 30 dní.

Federální vězeňská služba vysvětlila, že dříve byl právník obžalovaného seznámen s rozhodnutím, že Navalnyj byl zařazen na seznam hledaných osob. Právník byl také informován o návrhu, který zaslal trestní výkonný inspektorát Simonovskému okresnímu soudu, na zrušení podmíněného trestu a výkonu trestu uloženého rozsudkem.

Podmíněná odsouzení aktivisty

Ruský opozičník má dvě podmíněná odsouzení. První v případě kauzy státního podniku Kirovles, která je spojena se zpronevěrou více než 16 milionů rublů (180 tisíc eur); druhé v případě společnosti Yves Rocher s krádeží více než 30 milionů rublů (333 tisíc eur).

V prosinci 2020 navíc Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní řízení proti Navalnému podle článku o podvodech ve zvlášť velkém objemu. Podle vyšetřovatelů byly pro potřeby řady neziskových organizací shromážděny dary od jednotlivců - 588 milionů rublů (6,5 milionů eur).

Vyšetřování je přesvědčeno, že Navalnyj jako vedoucí těchto neziskovek „utratil více než 356 milionů rublů (4 miliony eur) z této částky na osobní účely“, včetně „pořízení osobního majetku, materiálních hodnot a úhrad výdajů, včetně dovolené v zahraničí“.