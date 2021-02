Alžběta II. našla v rodině nového oblíbence

Britská královna Alžběta II. si našla v rodině nového favorita - nejraději tráví čas se svou nejmladší vnučkou, 17letou Louisou Windsorovou a vnukem, 13letým Jamesem, vikomtem Severnem. Uvádí to The Mirror s odvoláním na zdroje v královské rodině.

Podle novinářů se královna během dovolené na skotském panství Balmoral sblížila s dětmi svého syna, prince Edwarda. Alžběta II. tradičně tráví léto na tomto zámku, kde ráda loví netopýry.

Královně se líbí, že si Louise a James užívají prázdniny v Balmoralu, a sblížila se především s Louisou, která se zřejmě stala její milovanou vnučkou. Po ní následuje James s mírným odstupem,“ uvedl zdroj.

Louise se ve škole dobře učí a chystá se jít na univerzitu. Sblížila se s královnou, protože obě velmi rády jezdí na koních. Dívka si teprve nedávno uvědomila, že její babička je královna. Její matka, vévodkyně Sophie z Wessexu, uvedla, že tituly nijak neovlivňují jejich vztah: „Ano, ne každá babička bydlí na zámku, ale když k ní jezdí vnoučata, nezáleží na tom, kdo to je. Když tráví čas s královnou, je to jejich babička, ne královna.“

Dodala, že vychovává děti s myšlenkou, že budou muset pracovat, aby si vydělaly na živobytí. Vzhledem k tomu, že James a Louise zaujímají až 12. a 13. místo v řadě na trůn, je málo pravděpodobné, že by se na trůn někdy dostali. Rodiče se proto rozhodli nepoužívat ve vztahu k nim tituly Jeho/Její královská výsost. James a Louise mohou od 18 let požadovat, aby byli oslovováni tímto způsobem.

Princ Edward a jeho manželka se museli ujmout povinností vyšších členů královské rodiny poté, co princ Harry a Meghan Markleová odjeli do Spojených států a princ Andrew upadl v nemilost kvůli svému přátelství s Jeffreyem Epsteinem, který je obviněn z pedofilie. Odborníci poukazují na to, že Sophie byla vždy oblíbenou snachou královny.