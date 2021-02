Francouzské ministerstvo zahraničí považuje přijaté sankce proti Rusku za nedostatečné

„Sankce byly přijaty ... Je však třeba jasně říci, že to nestačí, musíme jít dále. Myslím si, že je zvažována možnost Nord Stream. Dnes je to německé rozhodnutí, protože plynovod se nachází v Německu. My jsme vždy říkali, že v této souvislosti máme o tomto projektu velké pochybnosti,“ řekl Beaune v pořadu rozhlasové stanice France Inter v rámci odpovědi na otázku o možných nových opatřeních ze strany EU v souvislosti s případem Alexeje Navalného.

Zadržení Navalného

Ruský opozičník a bloger Alexej Navalnyj se 17. ledna vrátil z Německa zpět do Ruska. Po svém návratu byl okamžitě zadržen na letišti, uvádí Federální vězeňská služba Ruské federace.

Letadlo s Navalným mělo původně přistát na letišti Vnukovo v Moskvě, a to před půl šestou odpoledne SEČ. Nicméně kolem šesté hodiny letadlo změnilo cíl a přistálo na letišti Šeremetěvo.

Navalnyj byl totiž odsouzen k podmíněnému trestu a je od 29. prosince 2020 na seznamu hledaných osob za opakované porušení zkušební doby. Podle závěru soudkyně Chimského městského soudu z výjezdního zasedání ze dne 18. ledna bude Navalnyj ve vazbě po dobu 30 dní.

Federální vězeňská služba vysvětlila, že dříve byl právník obžalovaného seznámen s rozhodnutím, že Navalnyj byl zařazen na seznam hledaných osob. Právník byl také informován o návrhu, který zaslal trestní výkonný inspektorát Simonovskému okresnímu soudu, na zrušení podmíněného trestu a výkonu trestu uloženého rozsudkem.

Podmíněná odsouzení aktivisty

Ruský opozičník má dvě podmíněná odsouzení. První v případě kauzy státního podniku Kirovles, která je spojena se zpronevěrou více než 16 milionů rublů (180 tisíc eur); druhé v případě společnosti Yves Rocher s krádeží více než 30 milionů rublů (333 tisíc eur).

V prosinci 2020 navíc Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní řízení proti Navalnému podle článku o podvodech ve zvlášť velkém objemu. Podle vyšetřovatelů byly pro potřeby řady neziskových organizací shromážděny dary od jednotlivců - 588 milionů rublů (6,5 milionů eur).

Vyšetřování je přesvědčeno, že Navalnyj jako vedoucí těchto neziskovek „utratil více než 356 milionů rublů (4 miliony eur) z této částky na osobní účely“, včetně „pořízení osobního majetku, materiálních hodnot a úhrad výdajů, včetně dovolené v zahraničí“.