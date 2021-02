„Bylo to pro mne další překvapení.“ USA nepovolily ruskému miliardářovi věnovat Evropě peníze na boj s koronavirem

Vekselberg řekl, že mu nedovolili vyčlenit Evropě peníze dokonce na jaře, během vrcholu pandemie koronaviru. Nešlo podle jeho slov o velké částky, jenom několik milionů dolarů, USA to ale odmítly.

„Bylo to pro mne další překvapení. Jak je to možné, nepovolit dát peníze lidem v tak těžké době?“uvedl. Podle slov miliardáře vydal loni na tyto účely v Rusku dvě miliardy rublů na nákup testů, dopravu léků do regionů a pomoc regionálním strukturám.

Vekselberg sdělil, že o pomoc ho požádaly švýcarské židovské komunity. Když se ale obrátil na Ministerstvo financí USA, nedostal žádnou konkrétní odpověď.

Vedení EU se zřejmě rovněž nepodařilo s tím nic udělat. Vekselberg poté napsal dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, která všechny vyzvala ke sjednocení v boji s pandemií. Odpověděl mu zástupce sekretariátu hlavy EK, v jehož dopise se pravilo, že nepochopili, co s tím mají společného americké sankce. Na druhý dopis s podrobným vysvětlením odpověď vůbec nedostal.

Britský odvolací soud dříve potvrdil, že britská banka Cynergy nemusí platit úroky z úvěru, který získala od Vekselberogovy struktury. Má za to, že americké ministerstvo financí to také považovalo za porušení sankcí.

Koronavirus v ČR

Koronavirus v Česku nadále neustupuje. Reprodukční číslo R nadále stoupá a s ním i rizikové skóre PES. V neděli laboratoře odhalily více nakažených osob než před týdnem.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví v neděli přibylo 2 540 nakažených koronavirem, což je o 146 lidí více než před týdnem. Covid-19 nyní prodělává přes 95 600 lidí. Během neděle zemřelo 41 lidí a celkový počet obětí epidemie koronaviru v Česku tak dosáhl 16 392 osob.

V nemocnicích zůstává 5 301 pacientů s covidem-19, z toho je 941 v těžkém stavu. Ve srovnání s předchozí nedělí byl počet hospitalizovaných o 550 nižší. Mírně klesl podíl hospitalizovaných osob s laboratorně potvrzeným koronavirem na celkovém počtu osob nakažených covidem-19. V nemocnicích je nejméně lidí s covidem od 27. prosince. Nicméně lůžka ARO a JIP pro dospělé zůstávají zaplněna na 80 %. Volná kapacita standardních lůžek s kyslíkem dosahuje 29 %.