Zcela nová Lada Niva dorazí v roce 2024. Reinkarnovaná legenda se bude vyrábět na platformě Renault

Nová Lada Niva bude sdílet techniku modelů Renaultu Captur a Arkana, ale i Nissanu Juke a Note. Jde tady například o přeplňovaný motor Renaultu o objemu 1,3 l s převodovkou CVT. Základem pro nový model bude osvědčená podvozková platforma CMF-B. Současné čtyři platformy se tedy zredukují na jednu.

Ve hře je prý i atmosférický čtyřválec 1,8 litru, ovšem na ruském trhu by se ale dál mohl používat atmosférický čtyřválec 1,6 l, který nesplňuje přísné evropské emisní limity.

Prezentační video a úvodní vizualizační fotka napovídá o tom, že se Lada Niva bude podle všeho držet dál svých hranatých tvarů, nicméně opepřených moderními LED světly a kontrastním lakováním.

Jak upozorňuje server Garaž.cz, Lada by ze spojení s Dacií a z používání již vyvinutých, vyzkoušených a levných technologií mohla výrazně profitovat, protože to značkám umožní ušetřit náklady a urychlí vývoj nových modelů. Automobilka AVTOVAZ má navíc na ruském trhu bezmála čtvrtinový podíl a s novou Nivou by se tak mohla prosadit i na náročném evropském trhu. Celkem Lada do roku 2025 představí čtyři nové modely, mezi kterými bude nepochybně ještě jedno velké SUV.

Lada Niva Travel

Připomeňme, že na příští rok je naplánováno zahájení prodeje terénního auta Lada Niva Travel, jehož sériová výroba bude probíhat v podniku Lada Zapad Toljatti.

V krátkém spotu byl poprvé představen prostor auta pro cestující a byly odtajněny jeho technické charakteristiky.

Interiér modelu Niva Travel je prakticky úplnou kopií svého předchůdce. Na videu můžeme rozeznat barevný displej multimediálního systému, nová sedadla a zadní kameru. Mezi užitečnými funkcemi jsou elektrický pohon, ohřívání vnějších zpětných zrcátek, elektrické stahování oken předních dveří a klimatizace.

K žádným změnám nedošlo ani v technické části auta. Terénní auto se bude prodávat se stejným 1,7litrovým motorem o výkonu 80 k. s. ve spojení s pětistupňovou mechanickou převodovkou, stálým pohonem všech kol s dvoupásmovou rozvodovkou a blokujícím se mezinápravovým diferenciálem.